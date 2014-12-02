Александр Лукашенко требует жестких мер по недопущению к управленческой деятельности уволенных за провалы в работе

Новости Беларуси. Температура +80°C и высота несколько тысяч метров. Продукция этого завода готова к любым условиям и испытаниям. Здесь производят, например, дисплеи для истребителей. Качество должно быть на высоте.

Александр Войтенков, директор предприятия:

Может работать при очень ярком свете, когда пилот летит над облаками, самое большое солнце, это где то сто тысяч люкс, и мы должны уметь различать то, что на нем есть. Очень большие механические нагрузки.

По показателям с этих дисплеев летают не только белорусские, но и российские пилоты и их зарубежные коллеги. Можно сказать, предприятие стоит на страже и военной, и экономической безопасности страны: кроме современного вооружения, еще и стабильная валютная выручка.

Александр Сергеевич начинал инженером, но вот уже 17 лет стоит у штурвала. Когда -то у него на борту было 7 человек, но предприятие высоту набирает, как истребитель, - сегодня в подчинении уже почти четыре сотни сотрудников.

Александр Войтенков, директор предприятия:

У нас девиз: культура, энергия, знания! То есть культуру мы ставим на первом месте, потому что если человек культурный, интеллигентный, он отдает отчет за результаты своей деятельности.

Все научные разработки за собственные средства. Цену качественной работы и дисциплины руководитель знает хорошо. Правда, в ответ на вопрос о своих методах управления, отшучивается.

Экономика предприятия, по мнению директора, это оптимальный результат при недостатке финансов, кадров и времени. Потому что и первого, и второго, и третьего всегда хочется еще больше. А вот будет ли при этом результат оптимальным - и есть зона ответственности руководителя.

Александр Войтенков, директор предприятия:

К каждому нужен подход. А то один останешься работать.

Какими должны быть ответственность и полномочия руководящих кадров? Четко прописать весь порядок в едином документе поручил глава государства.

Ужесточить ответственность и в то же время расширить права. Это основной принцип будущего декрета Президента «Об усилении требований к руководящим кадрам и работникам». Проект документа обсуждали 2 декабря на совещании у главы государства.

Для должной трудовой дисциплины у руководителей должны быть рычаги влияния на работников. Есть предложения – за провалы в работе привлекать топ-менеджера к ответственности и лишать права в будущем занимать управляющие должности. Ужесточатся требования и к работникам, в то же время самые талантливые и трудолюбивые от своего отношения к делу будут иметь дивиденды.

Современный директор – это рачительный, умелый и требовательный хозяйственник. Ведь залог конкурентоспособности предприятия в частности и успешности экономики в целом – это эффективная система управления. Руководитель должен нести ответственность за коллектив и в то же время обладать полномочиями, чтобы был порядок.

Еще в августе 2014 года Александр Лукашенко поручил Правительству и Администрации Президента подготовить нормативный акт об усилении ответственности руководителей и укреплению трудовой дисциплины на рабочих местах.

Тема весьма чувствительная для каждого из нас, тем более продиктована жизнью. Поэтому документ готовили с особой тщательностью: дважды представляли Президенту и дважды отправляли на доработку. И вот, 2 декабря вновь обменялись мнениями по данному вопросу.

Еще в начале совещания президент констатирует: исполнительская дисциплина – на низком уровне, поэтому порядок нужно наводить во всей стране. Вместе с тем, усиливая ответственность руководителя, его самого необходимо наделить рычагами влияния на подчиненных.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Прежде чем с руководителя требовать, ему надо четко, очертив его права, добавить, так сказать, власти, ибо получится, что мы головы сносить будем руководителям, а руководитель в свое время не сможет потребовать как надо со своих подчиненных. И в результате ничего у нас не получится. Поэтому с руководителя должен быть спрос, однозначный спрос, самый жестокий, но и вложить ему в руки ему нужно соответствующие права, чтобы он мог потребовать с подчиненного ему человека исполнения всех принятых им решений.

Для руководителей главная ответственность – это увольнение с работы. Все эти штрафы, еще что-то – мы просто обозлим людей, и все это без толку, эффекта не будет иметь. Речь идет о том, что если руководитель не тянет или провинился. Провинился – я не говорю, что допустил ошибку, еще какие-то причины. Руководитель, когда встает на должность, занимает эту должность, прекрасно знает, что можно делать, а что нельзя. И если он нарушил этот порядок, чего его держать на должности – его надо увольнять. Если он совершил правонарушение, которое подпадает под статью Административного или, еще хуже, Уголовного Кодекса – он по этой статье и будет отвечать.

Насколько документ будет справедливым, чтобы каждый, кто проштрафился, понимал, за что наказан? Позволит ли декрет искоренить круговую поруку и применять на практике принцип строгой персональной ответственности, не допускать сокрытия таких негативных явлений, как пересаживание провинившихся с одного «теплого» места на другое, кумовство, блат при решении кадровых вопросов?

Жду от вас объективной оценки представленного документа, насколько он удобоварим, понятен ли всем руководителям и любому работнику. Не дай Бог, мы породим какую-то новую инструкцию с перечнем статей, штрафов и так далее. Документ должен быть целостным, понятным и однозначным.

Дорабатывала документ специальная рабочая группа, созданная по поручению Президента. В ее составе – представители депутатского корпуса, Правительства, Верховного Суда, Комитета госконтроля и директора ряда предприятий, в том числе и частных. Словом, те, кому декрет предстоит применить на практике и следить за его исполнением.

В нормативном акте прописаны и меры по недопущению назначения на руководящие должности тех, кто себя дискредитировал.

Андрей Кобяков, глава Администрации Президента Республики Беларусь:

Контроль за перемещением скомпрометировавших себя лиц будет осуществляться местными органами. Лица, уволенные по дискредитирующим обстоятельствам, смогут быть назначены на руководящие должности в организации, независимо от формы собственности, только с согласия районного, городского исполкома, местной администрации. Процедура согласования позволит не допустить к ответственной работе лиц, не способных по своим качествам выполнять поставленные перед ними задачи, исключить пересаживание из кресла в кресло.

Более двух часов разговора. Звучали предложения от заинтересованных ведомств. Госконтроль предлагает законодательно закрепить: кто рекомендует на должность руководителя, тот и отвечает. Это позволит эффективнее бороться с трудоустройством «по блату».

Также наниматель по новому декрету получит право оперативно отстранять нерадивого сотрудника от работы за серьезные нарушения.

Более гибкой предлагают сделать и систему премирования по принципу «Кто лучше работает, тот больше и зарабатывает».

Эту тему продолжили обсуждать и на рабочей встрече Александра Лукашенко с председателем Федерации профсоюзов Беларуси Михаилом Ордой.

Александр Лукашенко:

Профсоюзы подвергались и будут подвергаться разного рода нападкам, будет очень много недовольных, естественно. Профсоюзы наши занимали всегда жесткую, конструктивную и объективную позицию. Виноват работодатель – отвечай, виноват работник – тоже. Потому что популизм и заигрывание ни к чему хорошему не приводят. Вот этот баланс профсоюзам удавалось удерживать, но, тем не менее, все-таки есть некая оторванность. Я это чувствую и мне об этом докладывают. Профсоюзных руководителей, начиная сверху, до, может быть, какой-то середины и так далее, от самих трудовых коллективов. Вы понимаете, что в современных условиях без профсоюзов ни туда, ни сюда. Особенно мне, поскольку и профсоюзы, и народ Беларуси – это мои избиратели, мой народ. Я вынужден искать те организации, которые будут мне помогать в этой ситуации, которая у нас складывается, защищать интересы и права наших людей. Это без всяких ухмылок и намеков. Действительно, это очень важно.

И вот сегодня мы, обсуждая наш декрет, новый декрет об ответственности руководителей за вверенный участок работы, дали руководителям дополнительные права. Но и жесточайший будет спрос с руководителей. Так вот, в этой ситуации профсоюзы как раз должны найти свое место и помочь мне отследить, как будет реализовываться этот декрет. И чтобы мы не наломали дров. Потому что исполнительская дисциплина ни к черту. И рабочих, и крестьян, и специалистов среднего звена, и высшего, и руководителей. Она меня не удовлетворяет. Поэтому появится этот декрет.

Александр Лукашенко и Михаил Орда обсудили также и развитие материальной базы профсоюзов. Ведь спортшколы, кружки, которые сохранили в Беларуси, должны дальше действовать и приносить доходы.

Также президент обратил внимание и на поддержку работников частных фирм, ведь их законные права должны соблюдать не хуже, чем в госорганизациях.

Александр Лукашенко:

Хотелось, чтобы и вы бывали чаще на предприятиях. Особенно проблемных. Вникали в ситуацию, объективно ее оценивали и действовали. И всех, кто под вами, из наших функционеров, руководителей структурных подразделений Федерации профсоюзов – они тоже должны встряхнуться и начать работать.

И вечная тема (я прошу еще раз обратить на нее внимание) – частные предприятия. Там профсоюзы должны быть. Не везде они созданы. Хотя я Леонида Петровича постоянно предупреждал об этом, что все равны: и государственные, и частные. Поэтому надо более активно заняться вам формированием, окончательным формированием профсоюзных организаций в частном секторе. У нас тоже проблем немало. Если на госпредприятия мы еще сфокусировали внимание и держим в поле зрения, то там у нас часто появляются проблемы. А люди нуждаются в поддержке и защите.

Шла речь и о предстоящем съезде профсоюзов, на котором придется держать ответ перед трудящимися. Это своеобразный экзамен, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Разговор был и о насущном – о зарплатах, помощи молодым семьям и соцзащите.

Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:

Обсуждались вопросы, которые сегодня волнуют простых тружеников. Не секрет, что сегодня на многих частных предприятиях профсоюзов нет. И во многих случаях нарушаются права наших людей. Так не годится. И, как пример, к нам обращаются люди о создании профсоюзов на такой известной организации «Евроопт». И мы в ближайшее время будем встречаться с руководством этой организации, где будем обсуждать вопрос создания профсоюзов.

Что касается декрета «Об усилении требований к руководящим кадрам организаций», работники получат больше возможностей и инструментов, чтобы обжаловать решение руководителя и защищать свои права. Президент поручил проект доработать. Документ начнет действовать уже с 1 января 2015 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Позняк, глава администрации Советского района Минска:

Воздействовать рычагами - это уже самый крайний, я считаю, случай. Если вдруг уже не получилось отработать так, чтобы все пошли за тобой и начали работать. Важно, чтобы руководители и моего уровня не злоупотребляли этими полномочиями.

Глава администрации одного из районов столицы. Признается, применять эти самые рычаги в работе не любит. Результат, куда лучше, если каждый сотрудник сам стремится к эффективности. Но когда посетители приходят на личный прием, случается решать те вопросы, которые почему-то остались без внимания подчиненных или подведомственных организации.

Александр Позняк, глава администрации Советского района Минска:

Всегда видно, допустим, что может решить желищно-эксплуатационная служба, а что должна решать администрация. К сожалению, часто приходится решать то, что должны были решить другие организации. Но при этом это важно потому, что ты сам как руководитель видишь, где какая организация не дорабатывает. И потом уже сам принимаешь меры, чтобы организация двигалась вперед и решала сама, без придания дополнительных импульсов, те проблемы, с которыми приходят люди.

На территории района более 160 тысяч человек. И крупная промышленность. Это пятая часть городского бюджета. Чтобы жизнь района протекала без сбоев, система управления должна быть сродни отлаженному механизму.

Александр Позняк, глава администрации Советского района Минска:

Ты должен иметь возможность понять то, кто что должен разработать, и самому придумать стратегию, в каком направлении двигаться, чтобы развивался район.

Насколько стратегия окажется эффективной, а задачи выполнимыми, зависит от руководителя, и его способности управлять персоналом. Поэтому, высокие требования к руководящим кадрам, здесь более чем оправданы.

Александр Позняк, глава администрации Советского района Минска:

Должен уметь организовать себя, уметь организовать работу подчиненных и тех структур, которые сообща, всей командой, должны развивать район. Для этого, конечно, надо знать много. Руководитель, я считаю, должен совершенствоваться всегда. Важно вовремя, быстро, оперативно принимать правильные управленческие решения.

Но управлять кораблем по верному маршруту, еще не значит привести его в гавань. Будет ли исправно работать каждая деталь большого механизима и не будет ли какая-то из них тормозить процесс? Стремиться вперед вместе с руководителем должна и его команда. Дисциплина, совместная работа на результат и ответственность за их отсутсвие - правовая сторона вопроса в новом документе.

Александр Позняк, глава администрации Советского района Минска:

Помните, как Алиса в стране чудес для того, чтобы хотя бы оставаться на месте, нужно бежать изо всех сил вперед.