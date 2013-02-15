Новости Беларуси. Александр Лукашенко требует ускорить строительство белорусских объектов в Сочи и Красной Поляне. Президент в эти дни находится с рабочим визитом в России, где ознакомился с перспективами завершения строительства объектов инфраструктуры санатория «Беларусь» в Сочи и комплекса отдыха в поселке Красная Поляна.

Управляющий делами Президента Виктор Шейман доложил главе государства о том, что планируется сделать на этих объектах, чтобы они максимально приносили прибыль государству, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вопрос один: нам надо закончить начатое дело, закончить все эти стройки. Надо что сделать все, чтобы санаторий привести окончательно в порядок, там, в Сочи. Что касается Красной Поляны, то времени у нас на раскачку практически нет. В принципе, задача была поставлена давно, и вы должны были думать, что здесь сделать таким образом, чтобы этот объект приносил деньги. Но самые большие деньги - это Олимпийские игры, через год, ровно через год, здесь будут проходить Олимпийские игры. Уже сегодня то, что построено, приносит неплохие деньги, гостиница постоянно занята, спрос на нее огромный. Участок здесь идеальный. Но половина земли еще свободна. То, что россияне нам здесь отвели для строительства. Поэтому надо подумать, что мы здесь будем делать. Территория здесь, это лучшее в Красной Поляне,- должна быть образцово-показательной, как все объекты в Беларуси. В идеальном состоянии, даже если нам придется привести в порядок подъездные дороги, которые сюда идут прямо от центральной трассы.