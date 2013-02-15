Первый форум регионов Беларуси и России может пройти в октябре 2013 года

Новости Беларуси. Первый форум регионов Беларуси и России может пройти уже в октябре этого года. О развитии сотрудничества сегодня говорили парламентарии двух стран в Минске. Встреча прошла в Совете Республики. Российскую сторону представлял первый заместитель председателя Совета Федерации Александр Торшин.

2012 был продуктивным годом в плане развития интеграционных процессов в Союзном государстве, состоялся ряд знаковых визитов. Объем двустороннего товарооборота превысил 40 миллиардов долларов. Белорусские регионы наладили взаимодействие практически со всеми субъектами России. Последние весьма заинтересованы сотрудничать в аграрной сфере, создании совместных предприятий.

Выйти на новый уровень торгово-экономических отношений — задача, в том числе, и комиссии по межрегиональному сотрудничеству.

Анатолий Рубинов, председатель Совета Республики Национального Собрания Беларуси:

Это тот путь, который поможет еще дальнейшему укреплению сотрудничества и, самое главное, поискам тех продуктивных контактов. У нас конкретное предложение: провести первый форум в Беларуси. Предлагаю Могилевскую область, потому что там очень интенсивное сотрудничество, приграничное и другое сотрудничество с российскими регионами.

Александр Торшин, первый заместитель Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации:

Очень заинтересованы, потому что, что говорить, белорусское сельское хозяйство, белорусские товары – самое ближнее, что видят наши потребители. Да я сам видел, живу, знаю, что люди стараются покупать белорусское. Цена-качество здесь отношение.

Анатолий Русецкий, заместитель Председателя Совета Республики Национального Собрания Республики Беларусь:

Активнейшее сотрудничество, но в то же время эффективное сотрудничество с различными регионами, разный. Наш товарооборот если посмотреть, он, в основном, там десяток регионов, в остальных там еще огромные ресурсы мы можем использовать. Поэтому, конечно, задача, которую мы себе ставим для проведения форума, в первую очередь, не только участие Парламентария, мы планируем пригласить как научно-техническую составляющую, то есть представителей науки, представителей промышленности, представителей бизнеса.

Александр Торшин, первый заместитель Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации:

Хотелось бы, конечно, чтобы этому еще сопутствовала какая-то ярмарка достижений. Чтобы мы не только посмотрели, так сказать, слайды, но еще и потрогали бы руками. А когда видишь вот этот МАЗ, который может до 20 тысяч тонн комбикорма давать, так сказать, за сутки, это впечатляет. У нас есть очень серьезная задача в России, поставленная Президентом, за 5-6 лет решить всю продовольственную безопасность, вопросы продовольственной безопасности. Вот здесь у Беларуси есть очень много, чему поучиться.

Следующее заседание межпарламентской комиссии планируется провести в Нижнем Новгороде с участием представителей Украины. Предполагается, что оно будет посвящено вопросам сотрудничества в сфере машиностроения, а так же вопросам энергоэффективности и энергосбережения.