Александр Лукашенко: Стоимость квадратного метра жилья для нуждающихся не должна превышать среднюю зарплату по стране

Новости Беларуси. Стоимость квадратного метра жилья для нуждающихся не должна превышать среднюю зарплату по стране. Об этом 4 июня заявил президент на совещании по вопросам жилищного строительства.

В Беларуси каждый год возводится около 5 миллионов квадратных метров жилья. По этому показателю на душу населения республика опережает все страны СНГ. И количество нуждающихся, несмотря на сокращение численности населения, только растет. Для примера: в 96 году в очереди значились около 600 тысяч претендентов на квадратные метры, в этом - на 200 тысяч больше.

И желающих стать владельцем доступного жилья все больше. Но бюджетный кошелек, как говорится, не резиновый. Поэтому и господдержка стала более адресной. В списках очередников теперь только те, кто действительно нуждается в крыше над головой, а не те, кто пытался на льготных квадратных метрах заработать.

Среди новых подходов — возведение жилья по госзаказу. Претенденты на льготные условия теперь не будут принимать участия в строительстве дома. Очередникам предложат уже готовые квартиры с четко определенной стоимостью.

Для нуждающихся, не имеющих право на «кредит со скидкой» станет больше возможностей «строиться» самостоятельно. Кроме того, организации теперь могут предоставлять своим сотрудникам займы на льготных условиях. Еще одно важное направление — возведение арендного жилья.

Александр Лукашенко также считает необходимым изменить подход к использованию госресурсов для льготного кредитования. Поддержка становится более адресной, исходя из финансовых возможностей людей. Льготники не будут принимать участие в самом процессе строительства. Готовое жилье им будут предлагать по ценам, сложившимся на дату ввода дома. Расширяются возможности и для другой категории очередников.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, но не имеющих права на получение льготного кредита, расширяются возможности самостоятельного жилищного строительства, облегчается участие в долевом строительстве. В отношении развития кредитования жилищного строительства должен отметить, что отдельными государственными банками в феврале 2013 года принято решение о снижении процентной ставки в белорусских рублях для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Вы о них тоже знаете.

Также отдельным решением Президента будет дано право государственным организациям, хозяйственным обществам предоставлять своим работникам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, льготные займы на строительство, или реконструкцию, или приобретение жилых помещений. В условиях, когда в организации нет нуждающихся, такие займы могут даваться и другим работникам. Только на менее льготных условиях.

При этом обязательно ужесточим ответственность застройщиков при долевом строительстве. На законодательном уровне закрепим требования, что сроки и стоимость строительства, установленные в договоре, должны жестко контролироваться и строго соблюдаться. От простых уговоров переходим к установлению прямых норм, несоблюдение которых повлечет немедленное и необратимое наказание. При нарушении договора по вине застройщика все дополнительные расходы лягут на него. Плюс застройщик заплатит дольщикам штраф. Соответствующие проекты указов – у меня на столе. Уверен, что этим меры позволят нам серьезно продвинуться в решении жилищной проблемы.

Для тех, кто не имеет возможности построить или купить жилье, расширят масштабы арендного строительства. Плата за него будет ниже рыночной и станет доступной семье со средним достатком.

По стране к 2015 году должны возвести не менее миллиона квадратных метров такого жилья. Этому направлению намерены придать общенациональный характер, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Затронул президент и проблемы строительной сферы, в частности затягивание сроков и качество готовых квартир.

Александр Лукашенко:

Все проблемные дома должны быть в этом году сданы. Если это жулики, давите их. Если вы где-то виноваты, давайте людям отдадим. Люди-то не виноваты люди ни в чем не виноваты. Я уверен: если мы будем честны, прозрачны, систему прозрачную создадим, и справедливы, люди нам претензий не предъявят. Пока люди предъявляют претензии: не вовремя сдали, качество, там потекло, проектанты не так спроектировали.

Давайте договоримся о том, что в ближайшее время, лето закончится, в сентябре-октябре, в начале октября, мы встречаемся и все вопросы (от евростандартов в проектировании строительства до честности, прозрачности, ответственности перед населением), мы все эти вопросы снимем с повестки дня. Чтобы люди нас не упрекали.

Вы все были молодыми и безквартирными. Вы знаете что такое квартира для семьи. В этом смысл всей моей политики в жилищном строительстве.

С первого июня вступил в силу и новый указ. Если вкратце — на семью льготный кредит будет выделяться одноразово, кроме многодетных родителей. Жители городов-спутников теперь могут просить кредит с таким же процентом, как и жители населенных пунктов с численностью до 20 тысяч человек. Документ запрещает до полного погашения займа сдавать квартиры, построенные с господдержкой.

С другой стороны будет расти объем строительства арендного жилья. Цена таких квадратных метров, к примеру, в Минске, втрое ниже рыночной. Аренда двухкомнатной обойдется в среднем в 120 долларов, в то время как такая же съемная - 390 долларов.

Александр Лукашенко:

Правительству, облисполкому, Минскому горисполкому мной даны поручения взять на контроль строительство арендного жилья и добиться того, чтобы такое строительство за счет бюджета осуществлялось с минимальной рентабельностью, а строительными организациями при внебюджетных источниках финансирования по ценам, не превышающих рыночные. Довести до заинтересованных плановое задание по строительству арендного жилья на 2013-15 годы на всей территории страны. Реализацию этих заданий должны осуществлять как государственные, так и частные организации с использованием различных источников финансирования. В 13-14 годах следует возвести по 2-3 дома государственного арендного жилья в каждой области. А может быть, и больше. В целом по стране, к концу пятилетки мы должны возвести не менее миллиона квадратных метров такого жилья.

Жилищный вопрос у Александра Лукашенко, как говорится, на личном контроле. Президент знает обо всех проблемах в отрасли. Это и увеличение стоимости квадратных метров, и затягивание сроков строительства, и качество работ, которое порой оставляет желать лучшего.

Еще 30 мая Александр Лукашенко подписал новый Указ, который вступил в силу с 1 июня. Документом предусмотрено, что на семью льготный кредит будет выделяться одноразово, за исключением многодетных. Теперь и жители городов-спутников могут претендовать на кредит с таким же процентом, как для населенных пунктов с численностью до 20 тысяч человек. Документ запрещает и до полного погашения займа сдавать квартиры построенные с господдержкой.

На неделе Указом ужесточили и требования к застройщикам при долевом строительстве. Сроки и цены, закрепленные в договоре должны соблюдаться. В противном случае все расходы он несет сам, плюс дольщикам заплатит штраф. Особое требование у Главы государства — к стоимости квадратного метра для нуждающихся.

Александр Лукашенко:

Цена квадратного метра для нуждающихся должна быть не выше средней зарплаты по стране. Если зарплата средняя 300 долларов, то и цена на квадратный метр должна быть такой. Если 500 долларов, то и цена на квадратный метр для нуждающихся должна быть не выше 500. Но никак не полторы-две тысячи. Что касается ссылок на нехватку трудовых ресурсов, то ответ прост: если будете нормально работать, качественно, производительно, то и заработки получатся достойные, и вопросов с нехваткой рабочих рук на стройках не возникнет. И вообще нужно посмотреть, сколько у нас этих рабочих рук, если взять по удельному весу и сравнить с Европой, допустим, с Германией. Я думаю, специалист ыздесь назовут эти цифры. Тогда мы и сделаем выводы, хватает у нас рабочих рук или у нас половина из тех, кто работает, - бездельники. На троих, как мне докладывают, у нас 2 начальника!

Вице-премьер Анатолий Калинин намекает — больше внимания стоит уделять так называемому индивидуальному строительству. В прошлом году построить не квартиру, а собственный дом решились больше 30% белорусов. В правительстве прогнозируют, в 2015ому году эта цифра вырастет еще на 10%.

Анатолий Калинин, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Генеральный план вами утвержден и согласован. Он находится в распоряжении облисполкома. В этих границах имеются участки, которые могли бы быть использованы для индивидуально-жилищного строительства. Просим предоставить право облисполкомом для реализации индивидуально-жилищного строительства.

Александр Лукашенко:

На глазах – тысячи участков в Минске, которые расположены не на землях сельхозназначения, - иди и строй! Деревня возле Дроздов… Когда у вас будут заняты пустующие участки - а это золотые земельные участки – тогда приходите и говорите: «Слушай, из-за тебя тут остановлено жилищное строительство». Я не говорю об областных центрах, о районных центрах. Там в масштабах черты города море участков, где можно строить. Но вы ж не строите. Если вам надо на этих площадях строить – стройте. За исключением земель сельскохозяйственного назначения.

Среди предложений правительства — сделать кредиты более доступными, упростить получение земельных участков и перейти на поэтапное лицензирование проектных и строительных работ. Есть идея и создания 2-3 строительных холдингов с численностью работников до 25 тысяч человек, которые будут участвовать в крупных строительных проектах не только в Беларуси, но и зарубежом. Президент предложения выслушал, но намекнул, что в первую очередь следует разобраться с насущными проблемами.

Александр Лукашенко:

Обычный человек никогда в жизни не разберется в вашей системе жилищного строительства. Кому и за какие деньги мы будем строить жилье в стране? Вот вы мне ответьте на этот вопрос, чтобы народ понял, что в правительстве понимают, для кого будут строить жилье и источники финансирования.

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:

Многодетные семьи. Ставка рефинансирования, несмотря на то, какая она будет, они под один процент получают. Граждане, проживающие в населенных пунктах до 20 тысяч человек – 10% от ставки рефинансирования, но не менее 3%. Граждане, проживающие в населенных пунктах с населением выше 20 тысяч человек, - 20% ставки рефинансирования, но не менее 5%. Молодые семьи, имеющие двоих несовершеннолетних детей, - 50% от ставки рефинансирования, но не менее 5%.

Квадратный метр льготного жилья в Беларуси в среднем стоит 4,5 миллиона рублей. Но не везде, акцентирует внимание Михаил Мясникович.

Главное, по словам премьер-министра, удалось определиться с тем, как и кому предоставлять господдержку. Таким образом, очередь нуждающихся сократилась на 86 тысяч человек. А вот закрепить среднюю стоимость квадратного метра еще предстоит. Сейчас это 4 миллиона 600 тысяч рублей. Но так далеко не везде...

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:

В Белыничах председатель райисполкома для многодетных семей заказал проект на 12 квартир, где стоимость квадратного метра – около 9 миллионов вместо 4,6.

Жительница городского поселка Белыничи – Марина Боровикова – одна из двенадцати дольщиков. Именно столько многодетных семей и вступили в кооператив еще в прошлом году. Учитывая свой статус, будущие жильцы небеспричинно рассчитывали на преференции. К тому же, стоимость квадрата в этой новостройке немалая – больше 8 миллионов. Банк кредит выдал, как и полагается - многодетным - под 1 процент, но только на половину суммы. Остальное - под 12 процентов годовых.

Марина Боровикова, многодетная мать:

220 миллионов нам нужно где-то брать. Те условия, которые нам предложил банк, это не подъемно, потому что 3 миллиона платить кредита ежемесячно, только кредита без квартплаты, неподъемно. Нам надо детей в школу одевать.

Как удешевить стоимость квартир, чтобы хоть как-то помочь многодетным семьям? После нового постановления этим вопросом задавались не один день и застройщик – местный ПМК, и райисполком. В итоге решили отказаться от подвалов. Но перерасчет сыграл с дольщиками злую шутку.

Петр Шимбалёв, председатель ПЖСК «Двенадцать»:

Я не понимаю, как месяц назад он стоил 6 700 с подвалами, после того, как мы отказываемся, документы на экспертизу, - теперь 8, мне кажется, здесь что-то не так. Хоть чуть-чуть должно было дешевле быть. А стало дороже. У нас нет подвала – платить будем больше. Мне объяснить это никто не может.

Застройщик – местная ПМК, уверяет: каждый гвоздь, и кирпич здесь только отечественного производства. Но цена на наши стройматериалы порой даже выше импортных аналогов. Из-за неплатёжеспособности дольщиков, страдает и застройщик. Пока банк не открыл вторую кредитную линию жильцам, ПМК достраивает дом за собственные средства.

Владимир Романенко, директор государственного предприятия «Белыничская ПМК-241»:

Банк не в состоянии уже открыть вторую кредитную линию. Получается, конечно, неподъемно. А мы ведь ведем речь о многодетных семьях, которым как никому нужна эта помощь.

Александр Лукашенко:

Это вы выполнили мое поручение о предоставлении жилья многодетным для решения наиважнейшей задачи нашей страны. У нас не хватает, мы договорились, населения. Для того чтобы люди рожали, надо им предоставить жилье. Нормальное жилье. И я вам говорил, что если пятеро детей, то надо вообще, наверное, предоставить бесплатное жилье с какой-то минимальной оплатой. Если четверо, чуть больше будут платить. Трое - наполовину. А вы вот так решили проблему, да? Ну, неужели трудно сделать проект стоимостью в 300 долларов за квадратный метр?! Неужели это так сложно? 300, а не полторы тысячи! А потом ходить и через колено ломать людей: «Берите по этой цене кредит!» и так далее! Вы же еще берете кредит, дополнительно у кого-то забираете, пусть не под 1, под 0, а под 12%. Это ж опять у кого-то деньги забрали. Да, наверное, у нас губернаторский корпус пересидел или обнаглели. Это я подумаю.

Госконтроль приводит свои аргументы. Задание по объемам строительства жилья в стране в последние годы если и выполняется, то с трудом. В Беларуси в этом году планируется возвести 6 с половиной миллионов квадратных метров жилья. Однако, по мнению председателя госконтроля, темпы замедлились. Последние годы задания по объемам если выполняются, то с трудом.

Александр Лукашенко:

В этом году за невыполнение объемов ввода жилья — голова с плеч!

Михаил Мясникович:

При сегодняшней ставке ввести 60% жилья за счет коммерческого кредита – это очень сложно. У нас запланирована ставка рефинансирования по году – 15,5%. Сегодня она 25%. Человек не может взять такой кредит. У нас 6,5 миллионов квадратных метров жилья.

Александр Лукашенко:

У вас есть запланированные объемы.

Михаил Мясникович:

Да.

Александр Лукашенко:

6,5 миллионов.

Михаил Мясникович:

Да.

Александр Лукашенко:

Сделайте их, вы планировали.

Михаил Мясникович:

И ставка запланирована одновременно...

Александр Лукашенко:

Ставка у вас у Ермаковой в руках!

Надежда Ермакова, председатель правления Национального банка Республики Беларусь:

Сегодня кредиты, которые под 16, 14 и 12%, в принципе востребованы. Другое дело, что граждане ожидают, что можно что-то получить дешевле. Со снижением процентной ставки или ставки рефинансирования кредиты будут удешевляться.

Александр Лукашенко:

Вам простили 10-ый год, 11-ый, 12-ый… Было сложно, трудно. Пора уже стабилизироваться и выходить на нормальный объем. Вот чего я требую. И это касается, во-первых, губернаторов и мэра Минска, во-вторых, Мясниковича и правительство.

Среди минусов в строительстве — превышение сроков, отсюда рост цен, и низкое качество работ. Для примера, сейчас из всего возводимого жилья в стране 34 процента не укладываются в обещанную дату ввода. Или вот еще, в прошлом году застройщики вытянули из кошельков желающих построить квартиру больше 30 миллиардов рублей. И это только по итогам проверки 10 процентов объектов.

Превышение сроков строительства, низкое качество работ и приписки — это лишь небольшой список того, что озвучил председатель Госконтроля. В Бресте один из частных застройщиков отправил на погашение собственных налогов деньги дольщиков. В итоге, не достроено 6 домов.

Александр Якобсон, председатель Комитета государственного контроля Республики Беларусь:

Как пример, ситуация вокруг строительства жилых домов в Бресте, застройщиком которых являлась частная структура области. При наличии задолженности по налогам, привлекали денежные средства граждан, использовали денежные средства дольщиков на цели, не связанные со строительством, завышали стоимость работ.

В Бресте частное строительное предприятие с громким названием «Облик» до определенного момента имело безупречную репутацию: объекты в строй вводили вовремя, работой обеспечивало почти тысячу человек. Проблемы начитались в 2010, когда один за другим были сорваны сроки сдачи 6ти жилых домов. Строились они за деньги дольщиков — накопленные или взятые в кредит. Не закончив строительства одного жилого дома, компания получала очередной участок под другую стройку и начинала работать на нем. Схема была простой: для завершения строительства первого дома использовались деньги дольщиков дома второго, для второго брали с третьего и так далее. По этому факту возбуждено уголовное дело, гендиректор компании задержан.

Сегодня эти дома достраивает государственный подрядчик, но до новоселья все еще далеко. Поверив обещаниям руководства компании, некоторые дольщики внесли 100% стоимость жилья авансом. На момент «заморозки» строительства готовность домов составляла около 30%. Это значит, что людям за квартиры придется платить снова. Пока бывшие дольщики выясняют, кто больше пострадал, строительство практически не ведется, между тем «цена вопроса» растет.

Александр Лукашенко:

Если ты привлек деньги человека на строительство и обманул человека, не вовремя сдал, а потом еще пошел к нему за деньгами, - в тюрьму. За это с губернатора надо шкуру снимать. Я вам сказал, посредников больше не привлекать к строительству! Даже если без господдержки. Это ж наши люди! Власть для чего существует? Для того чтобы помочь, защитить, предупредить.

О том, кто сможет жить в арендных квартирах, рассказал мэр Минска. В столице таких квадратных метров больше, чем в других регионах. Уже в этом году построят 5 арендных домов, в следующем — вдвое больше.

Николай Ладутько, председатель Минского городского исполнительного комитета:

10% по вашему указу – это правоохранительные органы. 60% - это потребности города (коммунальное хозяйство, медицина, транспорт). 30% - на очередь, для нуждающихся, которые не имеют право на льготный кредит. Это будет справедливо, объективно, это будет защищать интересы государства.

О том, что за неприватизированное жилье придется платить аренду, тоже говорили на совещании. Конкретную сумму не называли, но стоимость будет ниже чем за квартиры госфонда коммерческого использования. Понятие «служебное жилье» тоже скоро исчезнет из обихода.

Александр Лукашенко:

Ушло служебное жилье. Вы его превращайте в арендное жилье, в собственность предприятия – в какое хотите! Но принципиально одно – государство не может, а даже если может, то не должно нести этих расходов по служебному жилью.

Сейчас в стране без малого 400 тысяч неприватизированных квартир. Стоимость каждой определяется, исходя из площади и года постройки дома. 10-процентный взнос квартиросъемщик выплачивает сразу, остальное - в рассрочку на 40 лет. В районных администрациях по-прежнему ажиотаж из желающих оформить жилье в собственность. Но, как говорят специалисты, торопиться не стоит.

Александр Авраменко, начальник Управления жилищной политики Мингорисполкома:

Я твердо уверен в том, что спешить никуда не надо. Даже если принят будет такой Указ, о переводе такого жилья в арендное, будет дан промежуток времени, даже когда будет принят Указ, для тех, кто имеет право и желает приватизировать, чтобы приватизировать в спокойной и нормальной обстановке.

Поставить точку в вопросе совершенствования жилищной политики на этой неделе не получилось. Президент потребовал от чиновников выстроить четкую схему в отрасли.

Александр Лукашенко:

Все проблемные дома должны быть в этом году сданы. Если это жулики – давите их! Если вы где-то виноваты – давайте людям отдадим. Люди ни в чем не виноваты. Я уверен, если будем честны и прозрачны, люди нам претензий не предъявят. Давайте договоримся о том, что в ближайшее время, лето закончится, в сентябре-октябре, начале октября, мы встречаемся и все вопросы от евростандартов в проектировании строительства до честности и прозрачности, ответственности перед населением – все эти вопросы снимем с повестки дня. Чтобы люди нас не упрекали.

С 2011 года Президентом было дано около трехсот поручений в строительной отрасли. Задания выполнены далеко не все, хотя сделано многое. Впереди у чиновников новые квартирные вопросы, на которые до осени предстоит дать четкие ответы.

Михаил Мясникович:

392 тысячи квартир сегодня у нас не приватизированы. Предложили, чтобы в течение года люди или приватизировали, или они переходят в статус арендного жилья.

Александр Лукашенко:

Но мы заинтересованы в том, чтобы человек приватизировал это жилье?

Михаил Мясникович:

Да.

Александр Лукашенко:

Значит, надо так и делать.

Дискуссия о новых подходах в жилищной политике продлилась около двух с половиной часов. В итоге, правительству Александр Лукашенко поручил еще раз обдумать все проблемные позиции. А уже к осени подготовить четкие ответы на все квартирные вопросы.