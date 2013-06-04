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Антиправительственные манифестации в Турции докатились до курортов

04 июня 2013 12:56
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Новости Турции. Антиправительственные манифестации в Турции докатились до курортов. Неспокойно уже в Бодруме, Анталье и Измире. Накануне там проходили акции протестов. Чтобы взять ситуацию под контроль, полиция применила спецсредства.

Специалисты уже заявляют, что если насилие в Турции не прекратится, то это неминуемо скажется на туристической отрасли страны. Так, госдепартамент США и британский «Форин-офис» уже обратились к своим гражданам с призывом избегать тех районов, где проходят выступления.

Акции протестов вспыхнули в Турции неделю назад. Изначально камнем преткновения стал парк Гези, на месте которого планировалось построить торговый центр, а сейчас требования протестующих носят комплексный характер, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Массовые беспорядки # Массовые беспорядки

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