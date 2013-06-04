Александр Лукашенко благодарит Ватикан за поддержку в налаживании отношений с ЕС

Новости Беларуси. Президент благодарит Ватикан за поддержку в налаживании отношений с Европейским союзом. Об этом 4 июня шла речь на встрече главы государства с апостольским нунцием в Беларуси архиепископом Клаудио Гуджеротти.

Католики – вторая по численности конфессия в Беларуси. В стране – 4 католические епархии. За последние 20 лет количество приходов увеличилось в четыре раза.

Дипломатическим отношениям между Беларусью и Святым Престолом уже 21 год. Ватикан выступает за необходимость конструктивного диалога с нашей страной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Я благодарю Вас и католическую церковь, Ватикан за ту поддержку, которую вы оказываете нам на международной арене и, прежде всего, в организации налаживания диалога с Европейским союзом. Мы это всегда будем помнить.

Я Вас хочу заверить, что все возможное для нашей католической церкви, в Беларуси, мы сделаем.

Я знаю, что многие руководители Ватикана придерживаются Вашей позиции, поддерживая Беларусь. Некоторые из них изъявили желание посетить Беларусь. Вы будете в Ватикане, я Вас убедительно прошу, передайте им, что мы всегда с большим удовольствием, не только Бертоне, нашего друга, но и других, готовы принять здесь. Пусть познакомятся с нашей страной. И не по западным средствам массовой информации, а воочию увидят, как живет белорусский народ. И в том числе представители католической церкви.

Я Вас прошу: передайте новому вновь избранному понтифику Папе Римскому самые добрые пожелания от имени не только белорусов-католиков, но и белорусов вообще. Нам импонирует его позиция, о которой мы знаем и по средствам массовой информации, и от Вас. Это интересный человек.

Ну, и не забудьте о Бенедикте XVI. Это очень добрый человек. У нас с ним сложились какие-то личные отношения. Передайте также от меня ему самые добрые пожелания. А самое главное – это здоровья и долгих лет жизни.

Архиепископ Клаудио Гуджеротти, апостольский нунций в Республике Беларусь:

Для меня большая честь находиться и работать в этой стране, передавая волю Святого Престола. Потому что ваша страна заслуживает всяческого уважения.

Визит в Беларусь кардинала Тарана, являющегося самым влиятельным дипломатом Ватикана, – это очень ясный знак того внимания, которое Святой Престол уделяет укреплению наших отношений.