Александр Лукашенко: Во многом благодаря Союзному государству мы не оказались на задворках мировых и региональных интеграционных процессов

Новости России. Будущее Союзного государства – эта тема стала главной уже на заседании Высшего госсовета. Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что за последними годы сделано немало. В этой связи глава государства акцентировал внимание на итогах двустороннего торгово-экономического сотрудничества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Нами созданы условия для обеспечения прав граждан, проведения совместной оборонной политики, согласованного внешнеполитического взаимодействия, реализации масштабных экономических и научно-технических процессов. Во многом благодаря Союзу мы не оказались на задворках мировых и региональных интеграционных процессов. Он стал примером при создании Таможенного союза, Единого экономического пространства, а затем и Евразийского экономического союза.

Один из центральных вопросов повестки дня – утверждение приоритетных направлений и первоочередных задач развития Союзного государства на среднесрочную перспективу. Наши Правительства долго работали над этим документом с тем, чтобы определить те точки опоры, отталкиваясь от которых союзный проект получит новую динамику и четкие ориентиры дальнейшего движения.

Второй важнейший вопрос – итоги двустороннего торгово-экономического сотрудничества в 2013-14 годах.

Серьезный блок повестки дня – бюджетный вопрос. Выводы, рекомендации, обозначенные нашими контрольными ведомствами по итогам проверок, отчет об исполнении бюджета Союзного государства за 2013 год должны быть, безусловно, учтены при исполнении бюджета текущего года. Бюджет, который мы должны утвердить сегодня, достигает почти 5 млрд российских рублей. 85% расходов бюджета будет направлено на финансирование 36 совместных программ и мероприятий.