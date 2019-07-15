Требования к работе посольств будут возрастать: что обсуждают на семинаре руководителей диппредставительств Беларуси

Новости Беларуси. Требования к работе посольств в условиях жесткой конкуренции на мировых рынках будут возрастать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глава МИД Владимир Макей подчеркнул это на открытии ежегодного семинара для руководителей диппредставительств Беларуси.

В решении задач, которые стоят перед нашими загранучреждениями, есть определенные сложности. За рынки сбыта идет бескомпромиссная борьба, обостряют ситуацию торговые войны и протекционизм. Однако для государства с открытой экономикой продвижение товаров и услуг на внешние рынки остается главной задачей. Так что дипломатов ориентируют на поиск нестандартных подходов и свежий взгляд в работе.

Валерий Брылёв, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Сербии, в Македонии и Черногории по совместительству:

В этом году у нас показатели относительно неплохие, рост экспорта есть. Относительно тех задач, которые стояли раньше, он маловат. У нас действуют несколько совместных производств: БелАЗы продаем, сельскохозяйственную технику. В этом году даже были поставки картофеля достаточно большие.