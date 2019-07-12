«Вьетнамский народ, как и белорусский, очень миролюбивый». Делегация Вьетнама возложила цветы на площади Победы

Новости Беларуси. Делегация Министерства общественной безопасности Вьетнама находится с официальным визитом в Беларуси. 12 июля зарубежные гости возложили цветы и венки к монументу на площади Победы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Программа визита довольно насыщенная. Так, уже состоялись переговоры с председателем Комитета госбезопасности нашей страны. Главная тема – совместное противодействие глобальным вызовам и угрозам, а также борьба с международной организованной преступностью. Стороны обсудили и взаимодействие спецслужб по линии национальной безопасности двух государств. В ближайшее время вьетнамские гости намерены встретиться с руководством МВД и Госкомитетом судебных экспертиз.

То Лам, министр общественной безопасности Вьетнама:

Для меня большая честь посетить вашу страну именно в эти дни. В первую очередь я хотел бы поздравить вас с 75-летием освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

Вьетнамский народ, как и белорусский, очень миролюбивый. Кроме того, между Вьетнамом и Беларусью налажено активное сотрудничество на протяжении многих лет, и в настоящее время мы продолжаем укреплять наш конструктивный диалог во всех областях.

Сотрудничество в сфере безопасности, конечно, очень важно. Оно, можно сказать, является основанием для контрактов в других сферах для создания благоприятных условий. И я уверен, что в ближайшее время наш диалог будет только углубляться.

Вьетнам для Беларуси – значимый партнер в Юго-Восточной Азии. Сотрудничество продвигается в разных сферах – экономике, науке, туризме.