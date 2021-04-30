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Александр Лукашенко и Касым-Жомарт Токаев пообщались по телефону. Что они обсудили?

30 апреля 2021 10:32
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Новости Беларуси. Состоялся телефонный разговор Президентов Беларуси и Казахстана. Александр Лукашенко и Касым-Жомарт Токаев обсудили широкий круг тем – от взаимодействия в интеграционных объединениях до борьбы с пандемией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко и Касым-Жомарт Токаев пообщались по телефону. Что они обсудили?-1

Речь, в частности, шла о повестке Высшего Евразийского экономического совета, который в мае примет Казахстан, и работе в формате СНГ –  в 2022 году председательство от Минска перейдет к Нурсултану. Обсудили и двустороннее сотрудничество, и возможности для дальнейшего роста взаимной торговли. Конечно, в центре внимания остается борьба с COVID и вакцинация как один из самых важных сдерживающих факторов заболевания.  

Александр Лукашенко и Касым-Жомарт Токаев пообщались по телефону. Что они обсудили?-4

Лидеры также обменялись поздравлениями в честь важных праздничных дат – 1 Мая и Дня Победы и поздравили народы со значимыми религиозными событиями: Пасхой и священным месяцем Рамадан.  

# Беларусь-Казахстан # Александр Лукашенко # Касым-Жомарт Токаев # Фотофакт

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