Александр Лукашенко и Касым-Жомарт Токаев пообщались по телефону. Что они обсудили?

Новости Беларуси. Состоялся телефонный разговор Президентов Беларуси и Казахстана. Александр Лукашенко и Касым-Жомарт Токаев обсудили широкий круг тем – от взаимодействия в интеграционных объединениях до борьбы с пандемией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Речь, в частности, шла о повестке Высшего Евразийского экономического совета, который в мае примет Казахстан, и работе в формате СНГ – в 2022 году председательство от Минска перейдет к Нурсултану. Обсудили и двустороннее сотрудничество, и возможности для дальнейшего роста взаимной торговли. Конечно, в центре внимания остается борьба с COVID и вакцинация как один из самых важных сдерживающих факторов заболевания.