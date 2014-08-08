Александр Лукашенко: Систему образования Беларуси подвергнут серьезному анализу

Новости Беларуси. Систему образования Беларуси планируется подвергнуть серьезному анализу. Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил 8 августа, принимая с докладом министра образования Сергея Маскевича и первого заместителя главы Администрации Президента Александра Радькова.

Глава государства поинтересовался итогами прошедшей в Беларуси вступительной кампании и анализом опыта применения централизованного тестирования.

47 лет назад Петр Пойта, как и абитуриенты-2014, с волнением искал свою фамилию в списках зачисленных в ряды студентов Брестского инженерно-строительного института. Тогда, в 1967 году, слушая приветственные слова ректора, первокурсник даже в самых смелых мечтах не мог представить себя на его месте.

Но вот уже 12 лет выпускник строительного факультета возглавляет Альма-матер. Причем в БИСИ Петр Пойта не просто учился, но и участвовал в его строительстве.

Петр Пойта, ректор Брестского государственного технического университета:

Мы пришли нарядные 1 сентября. Как раз перед главным входом надо было проложить кабеля, вырыть траншеи и так далее. И на второй день мы сразу приступили уже непосредственно к тем практическим занятиям, которые обогащают твой опыт, раз ты выбрал профессию строителя.

Сегодня Брестский технический университет – учебно-исследовательский центр международного уровня, дипломом которого гордятся деятели самого высокого ранга. Например, среди выпускников БрГТУ – премьер-министр Беларуси Михаил Мясникович.

Брестский технический университет – в лидерах и нынешней вступительной гонки.

Олег Мешик, ответственный секретарь приемной комиссии Брестского государственного технического университета:

Конкурс по «мелиорации и водному хозяйству» – 12 человек на место. По специальности «сельское строительство, обустройство территории» – 13 человек на место. В итоге победителями в конкурсе были абитуриенты с баллами 255 (это «сельское строительство, обустройство территории») и 217 («мелиорация и водное хозяйство»).

На докладе у главы государства – министр образования Сергей Маскевич и первый замглавы Администрации Президента Александр Радьков. Он также возглавлял в свое время Министерство образования. Сейчас курирует эту сферу.

В начале разговора Александр Лукашенко отметил, что в Беларуси создана нормальная система образования и стоит вести речь лишь о ее совершенствовании.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Реформами заниматься достаточно, уже несколько раз и до нас, и мы реформировали ее. Но тем не менее жизнь идет, совершенствуется, жизнь новая, новые процессы, новые тенденции. И, конечно же, система образования не может быть абсолютно застывшей. Поэтому совершенствовать систему образования так или иначе нам придется.

Второй вопрос – итоги приемной кампании в вузы на централизованном тестировании. Недостатки или у нас все хорошо, вообще эта система прижилась в Беларуси или от нее следует отказаться, или, может быть, тоже усовершенствовать. И мы можем по горячим следам делать предварительные выводы. Но все равно это не исключает того, что мы очень серьезно посмотрим на систему образования. Так, как мы это делали, я уже говорил, сельское хозяйство, строительство, коммунальную сферу. Надо посмотреть на систему образования с учетом уже нашего опыта. Что получилось, что не получилось, что надо сделать, что надо поправить.

И третий вопрос – новый учебный год. Насколько страна готова к новому учебному году, какие у вас претензии есть к лицам, которые задействованы, отраслям, которые сегодня обязаны обеспечить всем необходимым будущих учеников.

Систему образования Беларуси серьезно проанализируют. Глава государства поручил подготовить специальное совещание, на котором предметно рассмотрят принципиальные вопросы этой сферы, оценят ее нынешнее состояние и определят стратегию на перспективу.

Сергей Маскевич доложил президенту о выполнении поручений по основным направлениям развития системы образования.

Сергей Маскевич, министр образования Республики Беларусь:

Все ваши поручения выполнены, подготовлен вариант изменений в кодекс, он уже внесен в Правительство, поэтому такие системные изменения, которые вы поручали (проанализировать, посмотреть, усовершенствовать), будут в течение этого года вынесены на всенародное обсуждение, в соответствии с вашими поручениями, дискуссии в Парламенте.

Наши позиции в рейтингах международных, достижения на Олимпиадах и экспорт выполнены успешно. Количество учащихся в школе возрастает. Это, с одной стороны, безусловно, очень и очень приятно. Но это связано и с миграционными процессами, уменьшением количества учащихся в сельских школах. То есть необходимо серьезно оптимизировать саму структуру сети.

Детский сад – это первая и весьма важная ступенька в образовании. Наталья Майборода сама многодетная мама, поэтому возиться с дошколятами для нее привычно.

В 122-м столичном садике кадровый голод удалось утолить – район новостроек. Среди молодых мам есть педагоги. Они и соглашаются совместить заботу о собственном малыше с работой воспитателя.

Елена Богуш, заведующая ГУО «Ясли-сад № 122» Минска:

На протяжении 5 лет у нас сложилась дружная хорошая команда, творческий коллектив. Знаю, что у коллег существует эта проблема. И, конечно, каждый старается решить ее по-своему. Это и объявления в газеты, на сайты, что требуются педагоги.

Кадры в детсадах – проблема актуальная для столицы и областных центров. За ее взялись на государственном уровне. Министерство образования уже принимает меры.

Сергей Маскевич:

В дошкольном образовании, действительно, есть кадровая проблема. Она не настолько критична. Для Минска уже приняты решения, в том числе по набору на уровень среднего специального образования, в колледжи. Над этой темой Министерство и Правительство работают.

Поддержать творческий запал учителей и воспитателей планируют материально. Решение о повышении в Беларуси зарплат педагогам может быть принято уже в ближайшее время.

Эта тема также звучала 8 августа на рабочей встрече у Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.