В центре Киева на Европейской площади прогремел взрыв. 2 человека пострадали

Новости Украины. В центре Киева на Европейской площади прогремел взрыв. Сообщается о двух пострадавших. Инцидент произошел по вине неизвестного мужчины, который бросил гранату в сторону делового центра. Милиция уже задержала правонарушителя.

Стабилизировалась ситуация и на Майдане. Коммунальщики разбирают баррикады на площади. Некоторые активисты самостоятельно собирают палатки.

Ранее они освободили от заграждений часть главной улицы Киева. Движение транспорта по ней восстановлено.

Арсений Яценюк заявил, что Украина подготовила пакет санкций против России. Закон, одобренный правительством, состоит из 26 пунктов. Один из них запрещает транзит российского газа через территорию Украины.

Окончательное решение по данному вопросу будет вынесено на заседании парламента 12 августа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.