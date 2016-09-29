Александр Лукашенко – Си Цзиньпину: мы действительно серьезно продвинулись в направлении нашего сотрудничества

Новости Беларуси. Отношения Беларуси и Китая динамично развиваются и поднимаются на новый уровень. Об этом 29 сентября шла речь во время переговоров Александра Лукашенко и председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина.

Тет-а-тет и в доверительной атмосфере главы государств общались около часа.

И несмотря на то, что визитами лидеры обмениваются регулярно, поговорить всегда есть о чем. Сегодня две страны ценят сложившийся высокий уровень сотрудничества. Только с сентября 2015 года проведено более четырех десятков визитов в Поднебесную белорусских делегаций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

У нас действительно стало с вами хорошей традицией встречаться несколько раз в году. Я искренне рад видеть сегодня вас у вас на родине в это прекрасное время, как вы сказали, золотой осени. После вашего визита в Беларусь в мае 2015 года мы очень интенсивно работали над совместным продвижением тех инициатив, которые были вами высказаны в Минске, и прежде всего экономического пояса «Шелкового пути». В этот период активно осуществлялись деловые контакты между нашими странами. Только с сентября 2015 года, за один год, проведено более четырех десятков, 40, визитов в Китай белорусских делегаций во главе с руководителями органов государственного управления, регионов, крупных компаний. В свою очередь, нашу страну посетило огромное количество делегаций государственных и партийных органов КНР как центрального, так и регионального уровня, представителей бизнес-сообщества Китая. Мы действительно серьезно продвинулись в направлении нашего сотрудничества.

Об установлении отношений доверительного всестороннего стратегического партнерства говорится и в совместной декларации, которую подписали лидеры двух стран.

Также Александр Лукашенко наградил Си Цзиньпина орденом «За укрепление мира и дружбы».

Эта награда новая и вручается впервые.