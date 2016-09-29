Александр Лукашенко поздравил с 80-летием итальянского политического деятеля Сильвио Берлускони

Новости Италии. 80-летие отмечает 29 сентября один из наиболее видных европейских политиков Сильвио Берлускони. Четырежды премьер-министр Италии, на протяжении 20 лет он определял облик этой страны. Несмотря на почтенный возраст, Берлускони не остается в стороне от политики и по-прежнему возглавляет партию «Вперед, Италия».

С юбилеем лидера партии поздравил Президент Беларуси. Александр Лукашенко отметил, что с теплотой вспоминает встречи с политиком, ту атмосферу дружелюбия, сотрудничества и взаимопонимания, которая царила на них. «Надеюсь, что дружеские белорусско-итальянские отношения будут и в дальнейшем расширяться с заданным Вами темпом», - добавил глава государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.