Новости Беларуси. Беларусь и Польша намерены подписать пять международных договоров в сфере трансграничного сотрудничества. Соглашения будут подготовлены до конца 2016 года.

Таковы итоги XI заседания белорусско-польской межправительственной координационной комиссии, которое прошло 29 сентября в МИД нашей страны. Особое внимание стороны уделили вопросам совершенствования договорно-правовой базы. Участники также обменялись актуальной информацией по реализации проекта «Строительство дополнительного автомобильного моста между пунктами пропуска «Берестовица» и «Бобровка», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Евгений Шестаков, заместитель министра иностранных дел Республики Беларусь:

Я хочу искренне поблагодарить моих польских коллег за активную работу в рамках заседания и конструктивные подходы к реализации совместных усилий по развитию столь важной для нас сферы, как трансграничное взаимодействие между Республикой Беларусь и Польшей.