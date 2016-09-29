Александр Лукашенко: Беларусь и Китай достигли самых доверительных отношений

Новости Беларуси. Беларусь и Китай достигли самых доверительных отношений. Об этом 29 сентября заявил Президент Александр Лукашенко на встрече с Председателем Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая Юй Чжэншэном.

В эти дни Александр Лукашенко находится в Пекине с государственным визитом.

Сегодня две страны ценят сложившийся высокий уровень сотрудничества. Китай – один из важнейших торгово-экономических партнеров Синеокой. Поднебесная в лидерах среди стран вне СНГ по объему товарооборота. И этот государственный визит придаст мощный импульс дальнейшему развитию китайско-белорусского стратегического партнерства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мне приятно с вами встречаться, потому что вы представляете организацию, которая является аккумулятором настроений и идей в этом великом Китае, в этой огромной стране. Я знаю, что вместе с вами работают самые опытные, заслуженные люди. И это придает вес вашей организации. За последних 2,5 десятилетия отношений с Китайской Народной Республикой мы достигли самого доверительного, самого откровенного не только разговора между нами, но и отношений. Выше отношений у Китайской Народной Республики, наверное, уже ни с одним государством нет. Мы это ценим.

В эти минуты продолжаются переговоры лидеров Беларуси и Китая. Во время общения Александр Лукашенко поблагодарил Си Цзиньпина за значительный личный вклад в развитие белорусско-китайских отношений, отметив, что встречи на высшем уровне уже стали доброй традицией.