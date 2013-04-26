Александр Лукашенко считает необходимым ужесточить существующее антикоррупционное законодательство

Новости Беларуси. Президент считает необходимым ужесточить существующее антикоррупционное законодательство. Журналисты поинтересовались у Главы государства, почему в последнее время он довольно часто и в жесткой форме напоминает чиновникам о недопустимости коррупции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Никаких громких уголовных дел не ожидайте и увольнений: это не кампанейщина. Если бы это была кампания, то надо было бы ожидать. Но что вы можете всегда ожидать, что такие громкие дела обязательно будут. И чем они закончатся, я откровенно и честно всегда говорю. Всегда честно и откровенно. Сегодня по Минэнергетике, вы знаете, развернули уголовное дело. Некоторые уже задержаны, как мне докладывали, и уже дали показания. Оказывается, я был прав. Не просто риторикой запугивание было. Это был факт. Сегодня я уже говорил по «охотничьему делу», как его, наверное, вы назовете. Пока мы о нем широко не говорим, но там уж далеко зашли некоторые наши начальники и чиновники. Также в следственном изоляторе немало людей. Вы знаете, по управлению делами президента мы по Сочи очень жестко разобрались. Сегодня в следственном изоляторе, по-моему, 3 человека и некоторые под следствием. Вчера-позавчера в Минской области, по-моему, в Борисове был задержан один из начальников при взятке, по-моему, 150 тысяч долларов или где-то около этого. И так далее. Поэтому этих дел хватает, хватает, и они всегда были. Прежде всего, я хочу предупредить. Я не хочу, чтобы люди, которые работают в государственном аппарате или руководители попали на скамью подсудимых. Я этого не хочу, потому что это и не очень приятно для меня. Во-вторых, это один из приоритетных сейчас вопросов, на который я обращаю внимание, чтобы не допустить всплеска коррупции в стране. Я не скажу, что у нас там коррупционное проявление, его стало больше – нет. Прокуратура контролирует вопросы каждый год, она перед вами отчитывается и докладывает, что есть падение коррупции в стране. Но это статистика, а жизнь оказывается другой, и в этом плане мы жесточайшим образом не просто контролируем, но и жесточайшим образом спрашиваем чиновников. И поскольку мне было доложено о нескольких вопиющих фактах, я вынужден был усилить эту борьбу с коррупцией. И мы подошли к тому, что еще раз вернемся к законодательным актам, которые в стране существуют, с целью ужесточения требований.