Александр Лукашенко прокомментировал высказывания отдельных СМИ о том, что Беларусь, якобы, сдает свой суверенитет России

Новости Беларуси. В дни годовщины аварии на Чернобыльской АЭС Александр Лукашенко посещает пострадавшие территории. Там президент Республики Беларусь также ответил на вопросы журналистов. Один из них касался договоренностей с Россией в военной сфере. В частности, в Беларусь будут поставлены комплексы С-300, а к 2015 году у нас появится российская авиабаза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президента попросили прокомментировать высказывания отдельных СМИ о том, что, якобы, Беларусь сдает свой суверенитет России.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Даже те люди, которые говорят, что мы здесь сдаем суверенитет, в это не верят. Тем более, что я его сдаю. Ну, вы меня знаете, мой характер знаете, и только исходя из этого, вы понимаете, что этого никогда не будет. Я не тот президент, который что-то свое кому-то отдаст, не говоря уже о самом высоком – о суверенитете. Ведь это моя непосредственная конституционная обязанность – суверенитет и независимость моего государства, моей Беларуси, где я президент, вы меня избирали именно поэтому. Если бы я сказал на выборах, что я завтра разрушу суверенитет и независимость, нашей страны не будет, вы никогда бы за меня не проголосовали. И не только вы – даже старики. Поэтому это моя святая обязанность, я это обещал людям.

Поэтому эта политическая борьба, и те, кто сегодня борется против Лукашенко, они пытаются чем-то мазнуть: то каким-то Кипром, то еще чем-то. И в данном случае, вот, Лукашенко здае суверэнітэт і незалежнасць. Они в это не верят сами. Но надо сказать, вот он, такой-сякой, чтобы как-то Лукашенко опустить. Что касается переговоров наших с военными ведомствами, президентом России и, в данном случае, встречи с Шойгу и конкретными этими проблемами – так, подождите: С-300 российского производства, а у нас на вооружении какие комплексы? У нас стоят С-300.

Белорусская ПВО – самая мощная на западном направлении. И оно уже не только белорусская. Оно и Россию прикрывает. У нас единая группировка. И это не они к нам пришли. Это я попросил и потребовал, и уже давно, лет, наверное, семь тому назад, чтобы нам поставили эти комплексы.

Когда россияне сказали, что очень сложно, очень трудно, я сказал: «Хорошо, мы у вас купим по себестоимости». Притом, б\ушные. Мы их сами модернизируем, поставим на вооружение. Наконец-то, при новом министре, мне ясно сказали: «Да. Мы вам несколько дивизионов С-300 поставим». То есть мы дополняем нашу ПВО теми средствами, которые сегодня у нас стоят на вооружении. С-300 – у нас они находятся на вооружении. Поэтому чего тут особенно осуществлять какие-то всплески, вбросы и так далее. Это старые темы. И я очень рад, что, наконец-то, россияне сделали навстречу шаг и обещали нам поставить эти комплексы. Они их поставят. Они есть у них, эти комплексы, в резерве, незадействованные. А нам они нужны. Что касается авиационной базы. Это, может быть, несколько прозвучало как база. Нет. Речь идет о поставке в наши Вооруженные Силы (в какой форме – это будем договариваться: база это будет или это мы в существующие белорусские части поставим самолеты-истребители российские), это вопрос обсуждается. Но мне сегодня надо пару десятков самолетов, а мы покупаем только советское, ныне российское (самолеты Су-27 и Миг-29). Мне нужны такие или более современные самолеты для того, чтобы, опять же, обеспечить неприкосновенность границ нашего государства. Мне как главнокомандующему сегодня не хватает 2 десятка современных самолетов. И то, на какой-то период, потому что те, которые у нас есть, выведем тогда из частей и модернизируем их. У себя, на заводе. Мы это умеем делать.

Кстати, обсуждался вопрос модернизации российских самолетов на наших заводах в Барановичах. Мы сказали, что будем модернизировать для них самолеты, если у них будет такое желание. Тоже договорились, новая тема. Поэтому какой здесь суверенитет? Здесь защита суверенитета и независимости нашей страны. А те, кто сегодня ноет и кричит, что потеря суверенитета, вот если бы я пригласил сюда НАТОвские базы, они бы молчали.