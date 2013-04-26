В Хойниках пообщаться с Президентом пришли более 1 500 человек

Новости Беларуси. Эти регионы, по традиции, посещает Президент Беларуси. 26 апреля Глава государства с рабочей поездкой в Хойникском районе Гомельской области.

В центре внимания - вопросы развития агропромышленного комплекса и производства чистой продукции, а также социальной защиты местного населения. В частности, Александр Лукашенко посетил молочно-товарный комплекс хозяйства «Стреличево».

В Хойникском районе о своем особом статусе вспоминают, пожалуй, только лишь раз в году, ближе к трагической дате. Все остальное время регион живет теми же заботами, что и вся страна. Сейчас, например, тема номер 1 – посевная.

К полевым работам приступили уже по всей стране. Посеяно 37 процентов площадей. Однако темпы пока в 2-3 раза ниже прошлогодних. Виной всему затянувшаяся зима. Как следствие - переувлажненные почвы. Тем не менее, к Пасхе все работы обещают закончить. Особое внимание Президента - использованию мелиорированных земель.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Мы передаем, вот я смотрю, мелиорированные земли в хозяйство. Кто контролирует их сейчас, уход за ними и так далее? Не получится так, что после нас придут люди к власти и будут исправлять те ошибки, которые мы исправляем? Каналы зарастают, и не только травой, но и уже деревьями заросли, и нам приходится и пилить, и копать. Это государственный вопрос: инфраструктура, мелиорация, плодородие земель – вот наш вопрос. Вы контролируете использование мелиорированных земель? Ну, мы это проверим.

На песчаных землях юга страны - ставка на кукурузу. Почти каждый третий гектар здесь займет эта культура.

В прошлом году хозяйство «Судково» только на зерне кукурузы заработало 3 млрд рублей. Если же говорить о кормовой ценности золотых зерен, то здесь без них не было бы никакого результата. В прошлом году животноводство принесло хозяйству более 17 миллиардов рублей.

Александр Воробей, директор КСУП «Судково»:

Кукуруза является культурой, которую здесь нужно выращивать и получать высокие урожаи. В данном случае, который касается нашего Хойникского района, в условиях загрязненных земель, есть одна такая особенность, как нанесение двойных доз удобрений, практически это под все культуры в растениеводстве мы наносим двойные дозы удобрений калийных для того, чтобы уменьшить вынос стронция из почвы и получить чистую продукцию.

Минеральные удобрения — обязательное условие ведения сельского хозяйства на этих территориях. Азот, фосфор и калий минимизируют влияние радионуклидов. Однако тех самых удобрений в этом году белорусским аграриям может не хватить. Мощностей отечественных предприятий не хватает. Поэтому в коридорах Минсельхозпрода уже слышны разговоры о закупке их заграницей. Но, по мнению Президента, вывоза валюты из страны допустить нельзя.

Александр Лукашенко:

Разбирайтесь, почему несчастных там несколько тысяч тонн не могут произвести карбамида и вам поставить. Вы в этом разберитесь, что сразу бросаться? Вам Жилин сказал: «Мы не можем». Ему же плевать на сельское хозяйство вместе со своими руководителями. Не можем – и все. А вы, раз не можете, значит, купим где-то там, в России, и вывезем валюту из страны.

Михаил Русый, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

2 400 000 тонн делает вещества, по максимуму, что завод делает. Все выжимаем.

Александр Лукашенко:

Сделайте три тысячи.

Михаил Русый, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

2 600 000 сейчас задача ставится.

Александр Лукашенко:

Ну, так поезжайте, разберитесь, поговорите по-человечески. Я категорически против завоза минеральных удобрений из-за пределов страны.

Михаил Русый:

У нас фосфора только не хватает.

Александр Лукашенко:

Значит, закручивайте, 27 часов в сутки завод пусть работает, но обеспечит вас фосфорными удобрениями. Поговорите со специалистами, посмотрите, сколько они могут вам произвести.

Михаил Русый:

После модернизации он так и будет, а на сегодняшний день он примерно 60% может обеспечить фосфором...

Александр Лукашенко:

Это в кабинете вы посчитали. А вы поезжайте туда. Поговорите со специалистами, посмотрите, сколько они могут вам произвести, как удлинить, я не знаю, может. Они там уже 27 часов и работают в сутки? Мне кажется, что нет. Поезжайте, разберитесь, чтоб не вывозить валюту. Точка.

Животноводство также в центре внимания Главы государства. Еже в прошлом году Александр Лукашенко дал поручение модернизировать по одной молочно-товарной ферме в каждом хозяйстве страны. Пока задание не выполнено и наполовину.

- Это у вас 300 ферм. Какие это 526?

- Мы считаем с пусковыми комплексами и с двойными залами.

- Какими пусковыми комплексами? Я у вас спрашиваю про законченные фермы, при чем мне эти комплексы? Так и говорите, что это полностью провалено, пока только третья часть у вас введена так, как мы требуем. А то, что у вас пусковые, запусковые – это хитроумные какие-то очень люди, которые мне пусковые комплексы подкидывают.

Молочнотоварный комплекс хозяйства «Стреличево» ввели в эксплуатацию в прошлом году. Дом для шести сотен буренок - по последнему слову техники. Рентабельность производства молока - 13 процентов.

Александр Лукашенко:

Я требую, чтоб была такая ферма: 600, 800, 1000. А не то, что вы мне пусковые, допусковые комплексы. Да мне не важно, какие у вас комплексы. Мне нужно, чтобы вы в каждом хозяйстве модернизировали одну из ферм и сделали вот такой. Но ты готовься, головомойка тебе будет немалая вместе с премьер-министром. Я вам поручал это сделать.

Главное, подчеркивает Президент, в погоне за удоями и привесами не забыть о человеке. Во главе угла - условия труда и заработная плата. А такой комплекс станет примером для других.

Александр Лукашенко:

Люди должны видеть, в каких условиях они будут работать. Но надо немножко подождать, год-два-три, пока мы все дойное стадо не переведем в такие фермы.

Здесь же, в Хойниках, и предприятие по переработке молока. «Полесские сыры» для аграрного района с 20-тысячным населением — локомотив экономики. 80 процентов экспортной выручки всего района формируют именно здесь.

В Беларуси остается только 5 часть продукции. Остальное продают заграницу: Украина, Россия, Польша, Германия и даже Сингапур.

Полесский участок — это лишь часть глобального холдинга, объединившего животноводческую отрасль отрасль региона. В структуру входят 4 компании по производству молочной и 3 - по выпуску мясной продукции.

Эффект от работы областного холдинга уже есть. Каждое предприятие поддерживает хозяйства своей сырьевой зоны. На Полесском участке выпускают сливочное масло, сыры и глазированные сладости. К качеству здесь особый контроль. В торговую сеть только чистые продукты. Работой лаборатории интересовался и Президент. Александр Лукашенко даже заглянул в микроскоп и поделился рецептом из детства.

Александр Лукашенко:

Молочный суп – ну что раньше в деревне! Хлеба этого свежего купишь, если есть свежий, еще можешь сахаром посыпать. Прибежал, насыпал, взял. Или молока прямо с кувшина с этим же хлебом – и опять побежал или коров доить, или в футбол играть. Поэтому я страшно люблю молоко.

На предприятиях в Хойниках знают: в рыночной борьбе побеждают самые технически вооруженные. Уже модернизирован сыродельный цех, на очереди - инновационный проект по выпуску сухой молочной сыворотки. Новое оборудование уже на заводе.

Владимир Коцур, генеральный директор ОАО «Молочные продукты»:

Получая дополнительную выручку, а это будет по году порядка 14 млн долларов, мы сможем полностью переработать все сырье, которое поступает на предприятие. При высокой рентабельности. На сегодняшний день таким проектом в Беларуси похвастаться может не каждый.

Такое производство — это 50 новых рабочих мест. Плюс к 2015 году выручка на одного работника - 280 тысяч долларов. Такая модернизация сделает производство практически безотходным — сыворотку раньше просто утилизировали. Теперь начнут зарабатывать на ней деньги. На внешних рынках стоимость — полтора доллара за килограмм. Интерес уже проявляют в европейских странах и Китае. Президенту показали весь производственный процесс от сырья до готовой продукции.

Александр Лукашенко:

Молодцы. Это, конечно, новое слово и в организации переработки молока, и в реализации в Гомеле. Молодцы. Чувствую, что это хороший вариант. Конечно, ничего совершенного же не бывает, поэтому надо смотреть, не забывать, что надо где-то поднимать выше, совершенствовать и организационную основу, и производственную, чтобы не отстать. И, самое главное - это продажа.

Уже позже, общаясь с прессой, Александр Лукашенко продолжил тему развития производств на пострадавших от Чернобыльской катастрофы землях.

Александр Лукашенко:

Принципиально создание новых производств, о которых вы сказали здесь, принципиальна одна вещь. Она для всей страны принципиальна. Надо строить производства, которые будут работать на этом сырье, которое здесь производится, которое здесь есть. Я имею в виду и сельское хозяйство, и добыча, переработка. Мы сейчас рассматриваем проект строительства железной дороги до Глушкович. Вот все подбрусья Беларуси за Припятью мы хотим соединить через Лельчицы железной дорогой. И оттуда полезные ископаемые, начиная от бурых углей, торфа и гранита (самые большие залежи, востребован он очень) мы готовы вовлечь в оборот через эту железную дорогу. Это тоже будет хорошая производственная вещь. Но это общегосударственный проект. Поэтому дерзайте! Создавайте производства для людей. Мы поддерживать, тем более, я. Вы знаете мое отношение к гомельчанам.

Социальная защита людей, живущих на землях, пострадавших от аварии на Чернобыльской станции, никогда не прекращалась. Ежегодно на эти цели выделяются огромные суммы. В прошлом году, например, на санаторно-курортное оздоровление съездила 71 тысяча детей, обеды школьников Хойницкого района – бесплатные. Строятся квартиры для льготников, прокладываются дороги, газифицируются агрогородки.

Пообщаться с Главой государства в амфитеатр местного парка пришло более полутора тысяч жителей городка и соседних районов.

Александр Лукашенко:

Я всегда говорю так: вы должны рассчитывать на себя. Все, что дадут со стороны и помогут – будет в плюс, оно не помешает. Когда человек живет и думает: «Вот, президент, вот, государство должно» - и все, я всегда поворачиваю человека и говорю: «Ты подумай о том, что ты должен, прежде всего, что от тебя зависит». Это ж проще решить. А потом уже то, что зависит от президента и от государства.

Пред каждым вопросом люди благодарили Александра Лукашенко за то, что государство не забывает жителей пострадавших территорий. Вопросы, кстати, самые обыкновенные, касаются тех же тем, что волнуют и остальное белорусское общество: как быстрее получить квартиру или дополнительное финансирование для сельхозпредприятий. Каких-то особо острых проблем названо не было. Хоть общение было непродолжительным, зато сердечным.

Александр Лукашенко:

Давайте будем жить и верить в лучшее будущее! Хочу вам просто сказать, что все, что зависит от государства, все, что зависит от меня, все, что возможно, - я обещаю, что я сделаю, особенно для моих любимых гомельчан. Спасибо вам.

Еще несколько лет назад никто бы и не подумал, что Хойники могут стать современным европейским городком с развитой инфраструктурой и социально-бытовой сферой. Есть и свои спортивные объекты. Этот стадион, к примеру, готов принимать любые состязания. Юные спортсмены получили подарки от Президента.

Специалисты подсчитали: за прошлый год в Хойникском районе, и в целом на Гомельщине, выросла рождаемость детей. А количество молодых мам на улицах – это показатель, который лучше любого другого говорит о благоприятной ситуации в регионе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.