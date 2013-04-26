Александр Лукашенко: Мы хотим быть в нормальных отношениях с европейскими государствами

Новости Беларуси. В дни годовщины аварии на Чернобыльской АЭС Александр Лукашенко посещает пострадавшие территории. Там президент Республики Беларусь также ответил на вопросы журналистов. Прозвучала и тема перспектив нормализации отношений с Европейским союзом. В настоящее время заметна активизация переговорного процесса. Это и встречи с еврочиновниками, и новый виток бизнес-контактов. Считает ли президент это временным потеплением в отношениях?

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

У европейцев утвердилось железно и у просвещенных наших членов «пятой колонны», возможно, это уже не «пятая колонна», а оппозиционеры, некоторые поняли, что режим санкций и ультиматумов оказался не просто контрпродуктивным, а вредным для самого Европейского союза. Это мнение уже у европейцев превалирует. Это я знаю точно. Теперь вопрос: как выйти из того тупика, в который мы с европейцами попали? И не по нашей вине, это было все на ваших глазах. Вот и начинают: там политзаключенные. Я еще раз говорю: мы за политику никого не судим. У нас нет политических статей. Уголовщина самая прямая. Как выйти из этого положения, я уже сказал. Отхода здесь никакого не будет. Кто хотел быть на свободе - он сегодня на свободе, кто хочет быть в тюрьме и выйти потом героем - ну, Господь с вами, сидите там, нет тоже никаких проблем. Государство выдержит этих двух-трех человек, которые хотят быть героями через тюрьму, но никак не могут понять, что те времена уже давно ушли. Ты выйдешь из тюрьмы, у нас некоторые вышли деятели, кто о них сейчас слышит, кто помнит о них – никто. Поэтому это их дело. Что касается так называемых политзаключенных. Это одна из проблем с ЕС. Но не это главное. У нас таких политзаключенных по всему миру, и даже в США, вот почти 2 сотни, в Гуантанамо – куча. Вопрос не в этом. Вопрос в той политике, которую мы проводим. Никому не хочется вокруг, чтобы Беларусь была независимой и самостоятельной. Но это уже свершившийся факт. Отхода от этой линии не будет. Мы будем государством самостоятельным и независимым. Второе – это наше политическое устройство. Тоже кому-то не нравится, понимаете, жесткая власть, сильная вертикаль – не раскачаешь. Хочется, чтоб ветви качались в разные стороны, хочется, чтобы страну делили, и эта дележка была независима от Лукашенко, и так далее. Ну, хотеть не вредно. Может, мы когда-нибудь созреем до этого, как я уже говорил: от голубизны до этих новых политических устройств. Но пока мы считаем, что для нашей страны желательно пока такое устройство. Это очень актуально, будучи на чернобыльской земле. Вот если бы у нас было иное устройство, как когда-то, когда я начинал политическую свою жизнь в парламенте, если бы было так, у нас бы не было страны, а эти люди давно бы или погибли здесь, старики, а остальные бы отсюда сбежали. Но мы все вместе, во главе с президентом, извините за нескромность, сжались, подтянули ремни, пояса – и начали восстанавливать эту землю. Поэтому это благодаря нашему единству. Если бы этой власти не было, это зона была бы действительно Чернобыльская. А мы сегодня уже не говорим о Чернобыльской зоне. Меня уже руководители и специалисты, с которыми мы встречались, говорят: «Вот это поле уже надо пахать, вот это уже готово, здесь ученые уже прошлись вдоль и поперек, японцы были – оно готово». Господь нам его вернул опять в оборот, мы там уже можем на этих хороших землях хорошую продукцию. Этого бы не было у нас. Только благодаря тому, что мы так действовали.

Ну и потом, вы же понимаете: кому нужен в центре Европы конкурент? Вот, хотелось бы, как в Греции или еще где-то, все наклонились, крылья опустили, а немцы бы поставляли продукцию, А где деньги взять, чтобы рассчитаться? Ну, что-то кинули там, как прибалтийским республикам. Вы этого хотите? Я не хочу. Я считаю, что мы в состоянии вот такую красоту, я говорю, кто мог подумать: в Хойниках. Вот колючая проволока рядом. Что здесь будут жить люди, что здесь будет такая красота. Это ведь люди создали. Значит, они верят в эту землю. Кому-то этого не хочется. Поэтому идет с европейцами процесс, мы им прямо сказали: наша политика абсолютно прозрачна, мы не хотим ссориться с европейцами. Мы – часть Европы. Более того, центр. В Полоцке центр Европы находится географический. Мы хотим быть в нормальных отношениях с европейскими государствами, потому что мы такие же цивилизованные люди, как и они. А может. Где-то и чуть лучше, как вы сейчас начали замечать. Хотите – давайте будем разговаривать, не хотите - ну что ж, тогда будем ждать.

26 апреля Глава государства пообщался с жителями Хойников и прилегающих районов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.