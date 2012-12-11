Александр Лукашенко рассказал, откуда черпает молодые кадры

Новости Беларуси. Президент и в дальнейшем намерен поддерживать молодежную политику. Об этом заявил Александр Лукашенко, принимая с рабочим докладом первого секретаря центрального комитета БРСМ Игоря Бузовского. Речь шла о проектах самой массовой молодежной организации Беларуси и дальнейшем ее развитии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Мы поддерживали и будем поддерживать наш Союз молодежи. Приличная группа активистов, руководителей нашей молодежи там. Я опять же не хочу скрывать, что они проходят первое крещение и первую проверку, работая в среде Республиканского союза молодежи, так же, как и организация «Белая Русь». Мы, опираясь на них, черпаем оттуда и кадры.

Уже сегодня выкристаллизовывается и вырисовывается очень полезное для страны и для молодежи направление. Допустим, добровольная дружина, которая сегодня с удовольствием выходит и дежурит. Это тысячи людей. Они здорово помогают нашей милиции. Нам надо посмотреть в плане законодательства как их поддержать и придать им более серьезный статус. Студенческое движение, стройотрядовское движение набирает силу. Это тысячи человек. И Союз молодежи вместе с властями дают возможность заработать денег. Надо, чтобы они не разовыми были, а проходили постоянно. И в этом плане нам надо поддерживать молодежь.

БРСМ в Беларуси стал правоприемником комсомола. Союз молодежи объединяет в своих рядах полмиллиона юношей и девушек. Они стараются сделать жизнь своих сверстников ярче, интереснее и осмысленнее. Акции, марафоны, встречи, семинары, викторины, конкурсы, субботники. Молодежных программ много и с каждым годом они становятся сильнее.

Игорь Бузовский, первый секретарь центрального комитета Общественного объединения «БРСМ»:

Мы получили поддержку по всем направлениям деятельности, которые сегодня развиваются, которые были обозначены в ходе съезда. Я надеюсь на то, что те задачи, которые определены, та поддержка, которая сегодня оказывается БРСМ, будет оправдана не только активом, не только союзной молодежью, но и всеми людьми заинтересованными, которые уже вышли из молодежного возраста, которые хотят, чтобы наша Беларусь была сильной, процветающей, красивой. Общими усилиями мы это все сделаем. А тем более при такой поддержке главы государства.