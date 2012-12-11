Борис Светлов назначен министром культуры Республики Беларусь

Новости Беларуси. Министерству культуры стоит пристальнее посмотреть на программу возрождения Слуцких поясов, а также на возведение нового здания музея Великой Отечественной войны. Эти поручения дал 10 декабря президент Александр Лукашенко, назначая Бориса Светлова министром культуры. Он до этого дня занимал пост ректора Белгосуниверситета культуры и искусств.

Борис Светлов – доктор философских наук, в начале 90-х работал на должности заместителя министра. Поэтому проблемы культурной сферы знает изнутри, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более трех недель главное культурное ведомство страны оставалось без министра, после того, как Павла Латушко назначили послом во Франции и представителем Беларуси при ЮНЕСКО. Кто займет его кресло, несмотря на многочисленные предположения, интрига сохранялась до последнего момента.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Вы готовили кадры для Министерства культуры, фактически - и культуры вообще. Поэтому я с большой надеждой смотрю на вашу работу в Министерстве культуры.

Борис Светлов, министр культуры Республики Беларусь:

Мы будем работать над новым кодексом в культуре, мы будем работать над созданием в области библиотечного дела, Национальной электронной библиотеки. По всем направлениям есть представление о том, что можно сделать и как можно улучшить у нас сферу культурного обслуживания населения и отвечать потребностям наших людей.

Отдельное поручение новому министру глава государства дал и по поводу скорейшего завершения реконструкции Национального академического театра имени Янки Купалы.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Вы можете рассчитывать на мою поддержку, потому что без культуры нет человека. Ни одна страна не может похвастаться такой вертикалью инфраструктуры: от деревни до столицы. Объектов огромное количество.

Особое внимание попрошу обратить на вводимый в строй Музей Великой Отечественной войны. Это должен быть храм. Это должен быть достойнейший музей. Подойти по-государственному. Так, как это принято в нашей стране, и чтобы это шло от народа.

Очень Вас прошу, обратите внимание на программу Слуцких поясов. Уже сегодня у меня при встрече часто люди, бизнесмены, обычные люди задают вопрос, когда будут Слуцкие пояса. Они готовы купить. Понимаете, люди уже это воспринимают как икону, как, естественно, в каждом доме. Поэтому нам надо этот проект развивать и сделать его достойнейшим и не фальшивым, ни в коем случае. Нам надо восстановить то производство. Пусть мы немного сначала будем производить поясов. Но это должны быть образцы не хуже, чем они были в свое время.