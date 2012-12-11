Британский флаг привел к агрессивным столкновениям в Ирландии

Новости Великобритании. Белфаст в негодовании. На улицах города снова развернулись акции протеста, которые уже не раз заканчивались столкновениями с полицией. Эта ночь тоже не стала исключением.

Протестующие вели себя крайне агрессивно. Забрасывали стражей порядка камнями и бутылками. Некоторые из них, закрыв лицо масками, подожгли полицейскую машину. Сидевшему внутри офицеру удалось спастись. Эта группа манифестантов подозревается в покушении на убийство.

Напряженная ситуация в северо-ирландском городе — реакция местных жителей на решение муниципалитета Белфаста прекратить ежедневно вывешивать британский флаг на его здании. «Юнион Джек» развевался над муниципалитетом Белфаста с момента введения здания в строй более 100 лет назад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.