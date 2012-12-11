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В Египте атакована оппозиция. 20 человек пострадало

11 декабря 2012 07:46
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Новости Египта. Столица Египта остается в центре боевых действий. Накануне ночью неизвестные напали на палаточный лагерь оппозиции, разбитый несколько недель назад на площади Тахрир.

Около 30 человек атаковали демонстрантов, открыв беспорядочную стрельбу из дробовиков и забросав их «коктейлями Молотова». На площади завязался бой. В результате пострадали около 20 протестующих. Очевидцы утверждают, что нападавшие были исламистами.

Протесты начались в Египте несколько недель назад. Участники демонстраций недовольны политикой Моххамеда Мурси, которому перешла власть после событий «Арабской весны», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Массовые беспорядки в Египте

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