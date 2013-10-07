Александр Лукашенко рассчитывает, что Украина и Таможенный союз найдут формулу сотрудничества после подписания соглашения с ЕС

Новости Беларуси. Президент Беларуси рассчитывает, что Украина и Таможенный союз найдут формулу сотрудничества после подписания соглашения с ЕС. Об этом Александр Лукашенко заявил 7 октября на встрече с премьер-министром этой страны Николаем Азаровым. Глава белорусского государства считает, что эта проблема слишком политизирована, и таможенной «тройке» хотелось бы, чтобы Украина участвовала во всех интеграционных объединениях.

В свою очередь Николай Азаров отметил, что Украина заинтересована в сотрудничестве как с ЕС, так и с Таможенным союзом и сделает все возможное, чтобы отношения были добрососедскими.

Глава белорусского государства убежден, что необходимо найти такое решение, чтобы страны были вместе и ни в коем случае не разошлись, выбирая лучшие варианты сотрудничества.

Беларусь рассматривает Украину в качестве приоритетного партнера. Только за 8 месяцев товарооборот между странами составил 4,5 миллиарда долларов. В последние годы странам удалось успешно реализовать масштабные двусторонние проекты в сферах топливно-энергетического комплекса и производственной кооперации. В Украине налажена совместная сборка тракторов, комбайнов и лифтов. В Беларуси же среди совместных проектов – производство пассажирских вагонов, доильного оборудования, а также выпуск сварочных электродов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

У белорусов Украина ассоциируется, прежде всего, с национальной кухней – борщ, сало – и Крымским берегом. Если смотреть шире, в масштабах государства – это дружественная нам страна, стратегический партнер. Только за 8 месяцев наш товарооборот составил 4,5 миллиарда долларов. Успешны масштабные проекты в топливно-энергетической сфере и производственной кооперации. В Украине налажена совместная сборка тракторов, комбайнов и лифтов. В Беларуси вместе производим пассажирские вагоны, доильное оборудование. Официальный Минск рассматривает Киев в качестве приоритетного партнера.

Зал переговоров резиденции Президента. Николай Азаров настраивается на разговор с Александром Лукашенко. А пока пара фраз о погоде со своим белорусским коллегой. В Украине небывалые для осени холода. Отопительный сезон начался на три недели раньше обычного.

Николай Азаров, Премьер-министр Украины:

С 25-го затопили. Такого никогда не было.

Несмотря на такое похолодание, встреча оказалась по-соседски теплой.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Посмотрел Ваше интервью очень внимательно.

Николай Азаров:

Да?

Александр Лукашенко:

Да. Спасибо.

Николай Азаров:

Сказал, что думал.

Александр Лукашенко:

Ну, так и должно быть.

У Беларуси и Украины общее прошлое, однако сейчас нашим странам приходится жить и строить экономику в новых реалиях. Так, украинские власти заявили о желании получить статус страны-наблюдателя при Таможенном союзе Беларуси, России и Казахстана. Вместе с тем, официальный Киев намерен сблизится и с Брюсселем. До возможного подписания соглашения об ассоциации с ЕС – меньше двух месяцев. Президент Беларуси не видит в этом проблем и считает, что будет найдена некая формула сотрудничества Украины с Таможенным союзом.

Александр Лукашенко:

То, что Украина подписывает соглашение об Ассоциации с Европейским союзом, это уже практически свершившийся факт (к нему надо подходить именно так), если верить заявлениям из Брюсселя и Киева. Поэтому нам тоже надо к этому подходить таким образом, что Украина как суверенное, независимое государство выбрала такой путь и решила заключить это соглашение.

Если говорить откровенно, то в этом шаге в направлении сотрудничества с Европейским союзом я не вижу никаких проблем. Важно, чтобы само соглашение и последующее не закрывало для Украины сотрудничество с Единым экономическим пространством, нашим Таможенным союзом. Вот что очень важно. И тут, опять же, формула та же. Если Таможенный союз будут удовлетворять предложения украинские, нас будут удовлетворять, конечно, мы пойдем навстречу. Если они будут ущербными и будет перекос в сторону Евросоюза, ну, конечно, ни Россия, ни Казахстан, ни Беларусь на это не пойдут. А если и пойдут, то на основании каких-то компромиссов.

Конечно, я всегда говорил о том, что, ну, нам очень хотелось бы, чтобы Украина была в Едином экономическом пространстве с нами, будущем Евразийском союзе на равноправной основе, и единые правила, которые признаются всеми государствами. Мы бы очень этого хотели. И вы знаете, я думаю, что мы найдем некую формулу, чтобы мы были вместе.

Премьер-министр Николай Азаров отметил интерес Украины в сотрудничестве как с ЕС, так и с Таможенным союзом. К тому же, чтобы европейское соглашение вступило в силу окончательно, нужен 10-летний переход на евронормы и евростандарты. Что касается Беларуси, то отношения намерены выстраивать по принципу добрососедства.

Николай Азаров:

Мы исходим из того, что для нас очень важно иметь зону свободной торговли с Европейским союзом, и не менее важно, а, может быть, и более важно, иметь нормальные взаимоотношения, объемы свободной торговли, участвовать в интеграционных процессах, участвовать в Едином экономическом пространстве. 40% нашего товарооборота – это страны Таможенного союза. Где-то порядка 65 млрд долларов.

Мы не противопоставляем одно другому. Напротив, хотим найти гармоничное сочетание, скажем, тех возможностей, которые представляются для развития экономики как на Западе, так и на Востоке.

Украина, как суверенное и независимое государство, вправе выбирать, в каком направлении двигаться. Говоря о белорусско-украинских отношениях, Президент Александр Лукашенко уверен, что стороны решат все вопросы. Ведь наши государства объединяет не только общая граница, история, но и нечто большее.

Александр Лукашенко:

Я вот сердцем и душой с Украиной, также, как вот и с Президентом России мы обсуждали эту проблему много очень в последнее время, и в Казахстане мы этой проблемы касались. Мы не считаем Украину чужой республикой, абсолютно не считаем. И мы хотели бы, чтобы Украина была не просто рядом, а вместе с нами в всех интеграционных и других образованиях.

Но право Украины выбирать, в каком направлении двигаться, а наше право, исходя из норм этики и дипломатии, считаться с правом Украины и понимать, что это суверенное независимое государство. Поэтому в ближайшее время нам предстоит пройти очень большой путь по поиску нормального сотрудничества с Украиной. Мы это прекрасно понимаем. Я говорю «мы» – это члены Таможенного союза.

Основные приоритеты внешней политики Украины очерчены четко: интеграция с Евросоюзом, равноправное и сбалансированное сотрудничество с Россией и США и разноплановое взаимодействие с Беларусью и другими странами-соседями.

7 октября во время официальных встреч Николай Азаров все больше говорил о политике, отложив прагматичный интерес «до завтра». На второй день визита запланировано посещение предприятий и ряд деловых встреч. Ведь вместе с премьером прибыли в Беларусь ключевые фигуры украинского бизнеса и правительства.

Говорили о совместных проектах Беларуси и Украины 7 октября в Правительстве. Николай Азаров встретился с Премьер-министром Беларуси Михаилом Мясниковичем. Стороны обсудили вопросы транспорта, энергетики, фармацевтики, также затронули темы производственной кооперации и поддержки экспорта. Переговоры закончились подписанием дорожной карты развития двустороннего сотрудничества до 2015 года.

И сегодня же Премьер-министр Украины почтил память погибших в годы Великой Отечественной. К монументу на площади Победы Николай Азаров возложил венок. Это традиционный ритуал для визитов иностранных делегаций.