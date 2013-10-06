Вступление Украины в Таможенный союз и цель поездки в Беларусь. Николай Азаров дал эксклюзивное интервью для программы «Неделя»

Николай Янович, спасибо за встречу. И первый вопрос касается Таможенного союза. Как Вы оцениваете перспективы взаимодействия Украины и этого объединения?

Николай Азаров: Безусловно, то, что устранены целый ряд торговых барьеров между странами (Казахстаном, Беларусью, Россией), чрезвычайно важно. И восстановление тех, былых интеграционных связей, кооперационных связей действительно должно принести эффект. Однако, если говорить о цифрах, то в те годы, на которые пришлась реализация этой идеи, были, в общем-то, годы выхода из кризиса всех трех стран. Очень мощного экономического кризиса, который поразил Беларусь, Казахстан, очень серьезно ударил по Украине. И поэтому сравнивать, а я всегда привык к корректным сравнениям, скажем, есть определенные темпы роста товарооборота, но если бы они были на фоне обычных лет, тогда можно было бы делать какие-то выводы. А сейчас сравнивать кризисные годы и посткризисные годы и делать далеко идущие выводы нельзя.

Еще раз повторяю свою точку зрения, что я вообще сторонник либерализации внешней торговли. Я считаю, что отгораживание и создание торговых барьеров на пути движения товаров, услуг, а, если говорить дальше, капитала и рабочей силы, это приведет в конечном итоге к неконкурентоспособной экономике. И поэтому мы внимательно сейчас изучаем опыт работы Таможенного союза.

Всякие разговоры о нашем вступлении. Подождите, три страны на протяжении 10 лет вели долгие и упорные переговоры. Я знаю об этих переговорах. Все три страны учитывали свою специфику, свои особенности. О чем-то договорились, создали определенные торговые режимы, создали определенные технические регламенты, техническое регулирование, наработали базу из примерно 120 правовых соглашений. Все эти правовые соглашения прошли ратификацию, внутригосударственные процедуры. Нам сейчас говорят, чтобы присоединялись. Подождите, давайте мы изучим эти договора, давайте мы изучим эти положения, давайте мы посмотрим. Если мы можем к каким-то присоединиться, которые нас уже сейчас в том виде, в котором есть, устраивают, мы готовы присоединиться.

Правительство, которым Вы руководите, одобрило проект соглашения об Ассоциации с ЕС. Как это отразится на сотрудничестве Беларуси и Украины?

Николай Азаров: Конечно, Украина не просто ставит перед собой цель сотрудничества и со странами Европейского союза, и со странами Таможенного союза. Она просто обречена на это сотрудничество. Мы же соседи. У нас большая граница, и с Беларусью в том числе, и со странами Европейского союза, с Россией. И поэтому само географическое положение нам обязывает. Я уже не говорю о том, что с Беларусью нас связывают столетия, будем говорить, совместного проживания под одной крышей. Многочисленные родственные связи, многочисленные культурные связи, экономические связи.

Мы вообще с большой симпатией, с большим, скажем, энтузиазмом смотрим на то, как развивается Беларусь, какие трудности переживает. Ваши трудности – это наши трудности. Потому что ваши трудности сразу сказываются на нашем товарообороте, на наших экономических связях. Ваши успехи также помогают нам развиваться. Все взаимозависимо. И мы очень благодарны руководству Беларуси за очень взвешенную, спокойную оценку нашего решения о присоединении, подписании соглашения.

А подписал соглашение об Ассоциации с Европейским союзом. Во-первых, Украина не теряет своего суверенитета и права принимать самостоятельные решения. Есть статья в соглашении, и это подтвердил Европейский союз официально, которая не мешает нам присоединяться, заключать договора. И о зонах свободной торговле, о мытных союзах. Это наше суверенное право.

Если когда-либо Украина придет к выводу о том, что возможно и целесообразно ее участие в том числе и Таможенном союзе, то будет проведена законная процедура референдума, народ Украины выскажется на этом референдуме. Будет принято решение. И, естественно, решению никто не сможет помешать. Кто бы сейчас и как об этом не высказывался.

Второй вопрос. Мы подписываем соглашение об ассоциируемом членстве с Европейским союзом. Однако это не означает вступление в Европейский союз. Предстоит очень длительный период даже для того, чтобы вот это соглашение вступило в силу окончательно. Предусматривается 10-летний переходной период, в течение которого мы будем постепенно выходить на европейские стандарты, европейские нормы.

Николай Янович, если Украина сблизится с Е, то не появятся ли барьеры дополнительные на нашей общей границе, в том числе для передвижения товаров?

Николай Азаров: Это прежде всего зависит, безусловно, от позиции стран Таможенного союза и от позиции руководства Беларуси. Поэтому я не могу прогнозировать, какие шаги будет предпринимать, скажем, руководство Беларуси. Россия нам прямо говорит, что жизнь нам усложнит.

Сейчас преувеличение, что якобы через нашу территорию пойдет реэкспорт каких-то товаров. Даже ваш премьер-министр говорит: «Представляете, на вашем рынке будут конкурировать «Мерседес», например, и «МАЗ». Я говорю: «Так хорошо, пусть конкурируют». Поэтому мы надеемся, что подписание Украиной соглашения о зоне свободной торговли с Европейским союзом наоборот создаст определенные и большие возможности, в том числе и для стран Таможенного союза. Я не вижу никаких причин для построения барьеров.

Что касается взаимных инвестиций, то какие сферы интересны украинским бизнесменам в Беларуси?

Николай Азаров: Я всегда еду в Беларусь с таким радостным чувством, потому что приезжаешь и видишь позитивные изменения. Видишь то, и на это особенно обращаешь внимание, что не хватает у тебя в своей стране. Видишь порядок, видишь чистые города, ухоженные города. Это все, скажем, достаточно позитивно. Видишь то, что вам удалось сохранить самое трудное – это высокотехнологические производства. Тот же «МАЗ», например. Очень многое делается в сфере высокотехнологичных производств, скажем, оборонной промышленности. И поэтому со мной едет руководитель нашего концерна, государственного – «Укроборонпром», например. Потому что мы хотим, чтобы развивались контакты в этой сфере.

Словом, у нас достаточно много планов, которые позволяют нам совместно развивать определенные отрасли народного хозяйства. Прежде всего речь идет, конечно, о машиностроительном комплексе для аграрного сектора. Вам удалось не просто сохранить то, что у вас было, но и развить на очень хорошей основе и создавать высокотехнологичные, скажем, средства для уборки урожая. Поэтому мы планируем вместе с Беларусью кооперироваться и создать у себя совместное производство всей линейки необходимой сельскохозяйственной техники.

Мы говорили о передвижении товаров. А что Вам лично по душе в Беларуси? Какие товары, может быть, больше всего нравятся?

Николай Азаров: Беларусь традиционно славится своими молочными изделиями. У нас даже очереди иногда бывают, что сейчас вообще редкое для Украины явление – очередь. Но, в принципе, белорусские продукты отличаются высоким качеством.

Да и многое другое. Покупается сельскохозяйственная техника, покупаются приборы.

А где совпадают национальные интересы Беларуси и Украины?

Николай Азаров: Таких очень много сфер. И я хочу сказать, что Александр Григорьевич – мудрый политик, мудрый руководитель. Он четко очерчивает, что должно лежать в основе двусторонних отношений. Это очень правильное понимание.

А в чем заключается национальный интерес Беларуси в Украине? А в чем заключается национальный интерес Украины в Беларуси? Мы же соседи. В чем они противоречат? Вот в чем они противоречат, давайте мы сядем, так сказать, за стол переговоров, максимально сблизим. А в чем они совпадают, давайте, наоборот, усилим их. У нас множество таких моментов, где наши интересы абсолютно совпадают. Множество. И именно оценке вот этого совпадения и должна быть, по сути дела, нацелена моя поездка в Беларусь, обсуждения того общего, что нас объединяет, как сделать так, чтобы это общее послужило на пользу и Беларуси, и Украине.

Спасибо.

Николай Азаров: Спасибо вам.