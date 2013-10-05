Новости Казахстана. 4 октября в Астане открыли Казахстанско-белорусский центр подготовки и переподготовки инженерных кадров. Он создан на базе Казахстанского агротехнического университета. Этот центр является частью индустриально-технологического парка, который два государства создают для совместного выпуска тракторов и другой сельхоз техники.

Центр будет готовить специалистов, которым в будущем предстоит собирать и эксплуатировать белорусскую технику. Во время открытия центра представители белорусской делегации передали в дар от Александра Лукашенко книги об экспортном потенциале нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Айтжан Абдыров, первый проретор Казахского агротехнического университета им. С. Сейфуллина:

Сегодня в наше производство, именно сельскохозяйственное производство, поступает достаточно много белорусской техники, которой требуется внедрение. Естественно, для того чтобы ее внедрить, нам нужно ее изучить. И целью данного центра как раз является изучение новейшей, современнейшей техники белорусской.