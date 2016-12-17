Александр Лукашенко: рациональное расходование каждого бюджетного рубля – это и залог безопасности страны

География сегодняшнего выпуска обширна. Будет и Испания, и бывшая ее колония в Латинской Америке. Но заморские темы при всей экзотике и важности лишь дополняют картину мира. Основное внимание – событиям в Беларуси, событиям с участием Президента.

Практически не одно значимое совещание у Президента не обходится без Леонида Анфимова. Если он держит слово, значит, держись тот, о ком речь. Но сейчас речь о работе самого КГК. Около месяца контролеров контролировала Генеральная прокуратура. Все итоги рабочей проверки – на рабочем столе Президента.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В Беларуси нет закрытых тем и быть не может. Все находятся перед законом в равных условиях, поэтому периодически мы рассматриваем работу высших должностных лиц и возглавляемые ими направления деятельности. Такие моменты, как, допустим, коррупция в деятельности сотрудников Госконтроля, поверхностное отношение к делу (а это есть), оно не должно превалировать и быть основными фактами в деятельности Комитета государственного контроля. Я просто хочу, чтобы вы понимали, что такое Комитет государственного контроля. Прежде всего вы, вы – центральный орган. И вы почти святыми должны быть.

На совещании у Президента руководители всех контролирующих ведомств. И если в портфеле генерального прокурора – итоги проверки КГК, то у его коллег еще и предложения по реформированию всей контролирующей системы страны. Об этой необходимости глава государства говорил несколько раз. Пришло время подводить промежуточные итоги.

Александр Македонский в свое время разрубил Гордиев узел. Эти поручения Александра Лукашенко тоже имеют историческое значение для государственного аудита. Поручение Президента – распутать Гордиев узел проблем, которые накопились в деятельности проверяющих органов страны.

Госконтроль – один из столпов белорусской модели государственности. В середине 90-х на прием к молодому Президенту в поисках правды шли толпы белорусов. Сейчас выстроена вертикаль работы с людьми, но появились новые, в основном экономические, угрозы. Выявлять их еще на превентивном уровне – вот задача для контролирующих органов.

Александр Лукашенко:

Рациональное расходование каждого бюджетного рубля – это и залог безопасности нашей страны. Жизнь заставляет нас считать каждую копейку и быть максимально эффективными. Сегодня ряд органов занимается пресечением неэффективного использования государственных средств. Но прежде всего это поле ответственности Комитета государственного контроля.

Посыл Президента: хочешь изменить мир экономических трат, начинать необходимо с самих аудиторов. Оптимизировать все контролирующие ведомства. А то порой функции пересекаются, а проверяющие из разных госорганов ходят по одним и тем же тропам.

Сергей Омельянчук, учредитель и директор частного предприятия:

Тут, наверное, какую-то разумную середину нужно находить, потому что меняются время, технологии, подходы. Есть смысл просто оптимизировать.

К пожеланиям людей дела прислушались наверху. Теперь вместо отцеживания комаров контролирующие органы должны заняться защитой интересов тех, кто приносит золотые яйца.

Александр Лукашенко:

Во всем надо знать не то, что меру, а надо действовать аккуратно и справедливо. Если мы видим ошибки, мелкие нарушения, то эти штрафы или наказания не должны приводить к краху и ликвидации предприятий, которые годами пополняли бюджет налогами.

Проверок меньше, зато их общественная значимость – большая. Главный ориентир для Госконтроля – стратегический аудит. Как, например, в 2015 году. От «жировок» с круглыми суммами у белорусов стали круглые глаза. Президент потребовал немедленно и досконально проверить всю деятельность коммунальщиков. За месяц проблема была решена. Белорусам переплаченные деньги вернули, а виновных наказали.

Леонид Анфимов, председатель Комитета государственного контроля Республики Беларусь:

Я бы ее назвал стратегической проверкой, которая выявила много неиспользованных резервов в системе жилищно-коммунального хозяйства, которые позволили снизить себестоимость оказываемых услуг на значительную сумму. Если в неденоминированных рублях взять, то она по концу года составит почти 2,5 трлн рублей.

Вот именно такие раковые опухали в экономике и социальной сфере должен выявлять и ликвидировать Госконтроль. Работать необходимо по главному врачебному принципу – не навреди. Чтобы искоренить излишние проверки бизнеса, Президент готов к радикальным мерам. Об этом глава государства напомнил еще раз при недавнем назначении новых лиц в контролирующие ведомства.

Александр Лукашенко:

На всем поставить крест и ввести только те нормы по этим направлениям (санитарным, пожарным), которые нужны. Если, не дай бог, что-то случилось, мы повысим ответственность за это руководителей. Пожар – а не дай бог люди погибли – сядешь в тюрьму. А как иначе? Вы не хотите проверок – не будем проверять. Но будете нести ответственность. Думаю, это будет эффективнее.

То, как лицо государственного аудита сделать привлекательнее, обсуждали в течение трех часов.

С начала 2000-х количество проверок КГК снизилось в 10 раз. Зато их эффективность увеличилась. Требование Президента: цифры в сторону. Ведь порой одни и те же заслуги приписывают себе разные ведомства. Теперь критерий оценки один для всех и он ключевой – качественные показатели.

Чтобы унифицировать процесс проверки, создадут алгоритм из девяти позиций.

Леонид Анфимов, председатель Комитета государственного контроля Республики Беларусь:

Главная цель – не выявить правонарушение, а главная цель сегодня, может быть, даже заключается в более профилактической направленности деятельности контрольных органов. Не мешать в работе субъектам хозяйствования через те полномочия, которые предоставлены законодательством контрольным органам.

Точные сроки создания новой версии системы государственного контроля не установлены, но с заданием должны справиться оперативно. После некоторых изменений аудиторская вертикаль будет напоминать пирамиду, на вершине которой уже отведено место КГК.