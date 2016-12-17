Госсекретарь МИД Испании: Беларусь может рассчитывать на нашу поддержку в вопросе сближения с ЕС

Интервью «Картине мира» дал государственный секретарь Министерства иностранных дел Испании.

Юрий Козиятко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Может ли Беларусь рассчитывать на поддержку Испании в установлении более тесных и добрых отношений Беларуси с Европейским союзом?

Игнасио Ибаньес Рубио, государственный секретарь МИД Испании:

Это наша общая цель. И мы к ней идем, прилагая совместные усилия с Министерством иностранных дел Беларуси и с руководством вашей страны в частности. Мы хотим в рамках политики добрососедства, которую проводит Европейский союз, иметь максимально тесные отношения со всеми странами, которые нас окружают. Так что здесь вы можете смело рассчитывать на нашу поддержку.

Юрий Козиятко:

В то же время, вы сказали в своей речи о том, что хотели бы использовать Беларусь как мостик для отношений Испании с Евразийским экономическим союзом. Что вы имели в виду? Что вас прежде всего интересует? Экономические отношения или политика, поскольку с Россией сегодня не очень хорошие отношения?

Игнасио Ибаньес Рубио:

Отношения всегда нужно рассматривать целостно. Нет только политической или только экономической составляющей. Все связано. Тот факт, что Беларусь сегодня открывает свое посольство в Мадриде – отличный знак для налаживания в первую очередь политических отношений изо дня в день. Мы, в свою очередь, обязались открыть посольство Испании в вашей стране. Будем работать и над укреплением экономической составляющей наших отношений.

Юрий Козиятко:

Испания в декабре еще председательствует в Совете безопасности ООН. И как вы оцениваете инициативу Беларуси по установлению безопасности в нашем регионе? В частности так называемые «минские соглашения».

Игнасио Ибаньес Рубио:

Мы очень высоко оценили усилия Беларуси, которые вы приложили для достижения того, к чему сегодня мы все стремимся: в Европе должно быть больше диалога и меньше противостояния. Ситуация, которая сложилась в Украине, дестабилизировала ситуацию в Европе в целом. Поэтому усилия Беларуси – пример для всего Европейского союза, для всех нас.

Юрий Козиятко:

Когда все-таки Беларусь может рассчитывать на ответный шаг Испании – открытие посольства Испании в нашей стране?

Игнасио Ибаньес Рубио:

Как дипломат могу заявить, что я готов к открытию посольства Испании в Беларуси хоть завтра. Но, как и все страны, мы зависим от многих факторов, а потому необходимы еще и соответствующие финансовые условия и ресурсы. Но, я надеюсь, открытие нашего посольства в вашей стране произойдет очень скоро.

Юрий Козиятко:

При упоминании слова Беларусь какие у вас возникают ассоциации? Что первое приходит на ум?

Игнасио Ибаньес Рубио:

В Испании сложились самые положительные впечатления о Беларуси. Я считаю, что отношения между нашими странами укрепляются день ото дня и разных областях: сегодня мы имели возможность послушать прекрасное выступление вашего национального хора и увидеть уникальную выставку праславленных икон в Толедо. Это потрясающе. Так что Беларусь вызывает только самые положительные чувства.

Надеюсь, что имидж Испании в Беларуси такой же позитивный. Я уверен, что мы и дальше будем работать над расширением двусторонних отношений. А открытие посольств – сегодня посольства Беларуси в Испании, а в скором будущем – Испании в Беларуси – только поможет нашей дружбе.