Испания и Беларусь становятся ближе: как прошло открытие посольства Синеокой в Мадриде

Послы многих стран, прибывшие в Беларусь, вручили Президенту Лукашенко верительные грамоты. Настанет момент, когда и новый посол Беларуси предстанет перед королем Испании. Основа для этого заложена – на днях в Мадриде презентовали дипломатические возможности нашей страны. И как очевидец, смею утверждать, что интерес к Беларуси высокий.

Огромный стяг развевается в центре Мадрида. И, кстати, наш повыше на Площади Флага в Минске, но трудно состязаться с историей великой колониальной империи, проложившей путь в Америку. И как напоминание об этом, памятник Колумбу напротив.

Колониальные времена прошли, но Испания – и сегодня одна из крупнейших в Европе. Преодолев худшие времена мирового экономического кризиса, демонстрирует рост ВВП в 3% – один из самых высоких в Евросоюзе.

Евгений Шестаков, заместитель министра иностранных дел Республики Беларусь:

Политически Испания является влиятельным членом Европейского союза. Еще в лучшие годы на пике торговли товарооборот между Беларусью и Испанией достигал почти полумиллиарда долларов.

Политический авторитет подчеркивает нынешнее председательство Испании в Совете безопасности ООН.

Мигель Анхель Руис дэ Асуа Антон, директор национального колледжа политологии и социологии (Испания):

В конце декабря мы передадим полномочия главы Совбеза ООН стране-преемнице. Но для Испании эта роль стала крайне важной.

Долго можно перечислять факты о значимости этого государства, но посольства Республики Беларусь в Мадриде не было до сих пор. И вот, свершилось – спустя четверть века после установления дипломатических отношений в Мадриде состоялась презентация посольства Беларуси.

Луис Фрага, член народной партии Испании:

Очень важно, что Беларусь решила открыть посольство в Испании. Сейчас начинаются наши двусторонние отношения, и они будут увеличиваться политически, экономически, культурно.

По случаю открытия диппредставительства в городе Чинчоне неподалеку от Мадрида был дан концерт студенческого хора Белорусской академии музыки, который вызвал настоящий фурор.

А в древней столице Иберии, городе Толедо, открыта выставка православных икон из Беларуси.

Павел Латушко, Чрезвычайный и Полномочный Помол Республики Беларусь во Французской Республике, Королевстве Испания по совместительству:

Мы аб’ядналі вялікае мастацтва Беларусі і Іспаніі.

Событие вызвало интерес испанских СМИ: 21 издание сообщило о мероприятиях, связанных с открытием посольства Беларуси.