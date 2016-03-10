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Пакистан готов развивать с Беларусью весь спектр двусторонних отношений

10 марта 2016 08:06
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Новости Беларуси. Пакистан готов развивать с Беларусью весь спектр двусторонних отношений. 10 марта в Карачи за стол переговоров сядут представители делового совета двух стран. Стороны намерены наполнить конкретикой сотрудничество в торгово-экономической и инвестиционной сферах. Кроме того, белорусская делегация посетит местную выставку текстильной промышленности.

Пакистан — перспективный партнер для Беларуси в Южной Азии. Это емкий рынок в 190 миллионов человек. Новый импульс двусторонним отношениям придал первый официальный визит Президента Беларуси в Пакистан, который состоялся в мае прошлого года. Тогда были подписаны Декларация белорусско-пакистанского партнерства, а также 20 соглашений и меморандумов. Взаимный интерес стороны видят в развитии взаимодействия в сельском хозяйстве, промышленности, науке, образовании, военно-технической и информационной областях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Беларусь-Пакистан

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