В Беларуси работает каждый четвертый пенсионер

Новости Беларуси. В Беларуси продолжает работать каждый четвертый пенсионер. В рабочем строю сейчас около 450 тысяч женщин и более 200 тысяч мужчин. Счет же тех, кто продолжает трудиться в возрасте от 70 до 79 лет, идет на десятки тысяч. Почти тысяче работников за 80. А около 20 белорусов трудятся и вовсе отпраздновав 90-летний юбилей, то есть, согласно ВОЗ, пребывая в почетном статусе долгожителя.

Всего же в нашей стране пенсии получают почти 2 миллиона 600 тысяч человек. В том числе в возрасте от 70 до 80 лет — около 550 тысяч, 80 лет и старше — свыше 300 тысяч, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.