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Александр Лукашенко провел телефонный разговор с президентом Украины Петром Порошенко

24 марта 2017 06:32
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Новости Беларуси. Накануне вечером состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко с Петром Порошенко. Главы государств обсудили различные вопросы, стоящие на повестке дня белорусско-украинских отношений. В частности, разговор шел о развитии торгово-экономического сотрудничества, расширении контактов на уровне регионов.

Рассмотрена тематика взаимодействия на международных площадках, а также миротворческий процесс в Украине и оказываемое белорусской стороной содействие для скорейшего разрешения конфликта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Международное сотрудничество # Александр Лукашенко # Беларусь-Украина

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