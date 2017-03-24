Александр Лукашенко провел телефонный разговор с президентом Украины Петром Порошенко

Новости Беларуси. Накануне вечером состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко с Петром Порошенко. Главы государств обсудили различные вопросы, стоящие на повестке дня белорусско-украинских отношений. В частности, разговор шел о развитии торгово-экономического сотрудничества, расширении контактов на уровне регионов.

Рассмотрена тематика взаимодействия на международных площадках, а также миротворческий процесс в Украине и оказываемое белорусской стороной содействие для скорейшего разрешения конфликта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.