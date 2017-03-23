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Александр Лукашенко: мы в состоянии сегодня сохранить мир и покой в нашей стране

23 марта 2017 17:11
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Новости Беларуси. Беларусь в состоянии сохранить мир и спокойствие своих граждан. Об этом 23 марта заявил Александр Лукашенко на совещании по вопросам обеспечения общественной безопасности. Глава государства также ориентирует все органы власти на поддержание правопорядка в строгом соответствии с законами и Конституцией. Любое же отклонение от норм закона, как отметил Президент, будет пресекаться самым жестким образом.

Над головами белорусов небо без порохового дыма, а под ногами чистые тротуары и дороги. Вокруг – ухоженные улицы и проспекты. Впереди – понятная перспектива движения. Но есть силы, которые хотят заставить Беларусь отказаться от спокойного променада и свернуть в непонятные задворки развития.

Беларусь – страна спокойная. Но чтобы обыденная для нас фраза оставалась аксиомой, ежесуточно работают тысячи специалистов нескольких ведомств. Их руководители 23 марта собрались во Дворце Независимости.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Много было суждений и разговоров делать это совещание открытым, закрытым. Я придерживаюсь одной точки зрения: ничего ни от кого не должны закрывать. И, насколько это возможно, мы должны честно открыто обсуждать те вопросы, которые сегодня волнуют наших людей. Естественно, не могут не волновать нас. Есть еще один фактор, который на пользу тем, кто говорил, что нам не следует тут открываться и обсуждать проблемы, обозначая их. Я имею в виду всякую писанину, что накануне каких-то событий, нежелаемых для власти, нежеланных для власти, власть начинает кого-то запугивать. Ходит у кого-то такая шальная мысль. Так вот я этим господам (это в основном господа), хочу сказать, что власть сегодня абсолютно никого не боится.

Долгие годы мы покупали импортную бытовую технику, автомобили, строили жилье по льготным кредитам. Но не по нашей вине наша экспортоориентированная экономика страдает от санкций и кризисов. А государство не остановило конвейер социальной политики: от выплат и пособий до бесплатных образования и медицины.

Когда всех трудоспособных жителей страны попросили присоединиться к софинансированию общих расходов, некоторые затопали ногами. Причем по заботливо убранным улицам и площадями за счет госказны.

Александр Лукашенко:
Когда живешь в спокойной стране, в спокойном Минске, чистенькие вылизанные улицы, и вылизали их не тунеядцы, а люди, которые выполняют свою миссию, трудятся, когда видишь, что женщины с маленьким ребенком (будь то с внуком бабушка) спокойно с колясками перемещаются по городу-герою Минску, по тротуарам, где-то вдали от центра, все радуются. Не только радуются, но благостность полная. Вы знаете, это непросто дается.
Мы проводим честную, искреннюю политику. И. извините за нескромность, я всегда так думаю, а иногда и говорю в определенных кругах, что дай бог белорусскому народу и дальше, определяясь, кто будет у власти, иметь именно такую власть. Мы не разворовали страну, не растащили ее на куски. Мы не раздали собственность, хоть кое-кто внутри и особенно извне мечтает тут поделить кое-что. Мы проводили ту политику, которую обещали во время президентских выборов.

Белорусы забыли о пустых полках и продовольственных корзинах, бандитизме на улицах и рэкете на дорогах. К хорошему привыкаешь быстро. Беларусь суверенная поставила на ноги целое поколение, которому неведомы проблемы отцов.

Александр Лукашенко: мы в состоянии сегодня сохранить мир и покой в нашей стране-1

Александр Ивановский, первый проректор Академии управления при Президенте Республики Беларуси:
Ты привыкаешь ко всему хорошему и тебе кажется, что оно и быть по-другому не может. И тем более опасно появление экстремистов, которые стремятся дестабилизировать ситуацию. Причем я бы хотел обратить внимание, что те силы, которые выступают, ничего не предлагают.

Сейчас не лучшие времена даже в самых успешных странах. Во многих государствах не до толщины кошельков – быть бы в безопасности.

Весь этот тротиловый хаос пытается прорваться и в Беларусь. Но пока у нас власть государства, а не олигархии и толпы.

Александр Лукашенко:
И если только мы где-то нарушим этот порядок, завтра будет так, как у наших соседей. Если кто-то хочет этого, а такие есть (пусть мизер в обществе, но такие есть), они должны понимать, что мы, никого не запугивая, призовем их к порядку. Мы будем очень жестко следовать соблюдению законов и Конституции страны. Мы никому не закрываем рот, я уже об этом говорил, но шаг влево, шаг вправо от закона будет жесточайшим образом пресекаться. Мы в состоянии сегодня сохранить мир и покой в нашей стране. И мы ничего и никого не боимся, потому что все сидящие за этим столом 100% здесь все люди пришли от земли и они знают стоимость этой жизни и этой земли.

Мир и порядок – по закону и Конституции. Так было, есть и будет в Беларуси, к которой мы привыкли.

# Камила Шах # Валерий Науменко # Леонид Бартенев # Национальная безопасность # Александр Лукашенко

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