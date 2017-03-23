Александр Лукашенко: мы в состоянии сегодня сохранить мир и покой в нашей стране

Новости Беларуси. Беларусь в состоянии сохранить мир и спокойствие своих граждан. Об этом 23 марта заявил Александр Лукашенко на совещании по вопросам обеспечения общественной безопасности. Глава государства также ориентирует все органы власти на поддержание правопорядка в строгом соответствии с законами и Конституцией. Любое же отклонение от норм закона, как отметил Президент, будет пресекаться самым жестким образом.

Над головами белорусов небо без порохового дыма, а под ногами чистые тротуары и дороги. Вокруг – ухоженные улицы и проспекты. Впереди – понятная перспектива движения. Но есть силы, которые хотят заставить Беларусь отказаться от спокойного променада и свернуть в непонятные задворки развития.

Беларусь – страна спокойная. Но чтобы обыденная для нас фраза оставалась аксиомой, ежесуточно работают тысячи специалистов нескольких ведомств. Их руководители 23 марта собрались во Дворце Независимости.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Много было суждений и разговоров делать это совещание открытым, закрытым. Я придерживаюсь одной точки зрения: ничего ни от кого не должны закрывать. И, насколько это возможно, мы должны честно открыто обсуждать те вопросы, которые сегодня волнуют наших людей. Естественно, не могут не волновать нас. Есть еще один фактор, который на пользу тем, кто говорил, что нам не следует тут открываться и обсуждать проблемы, обозначая их. Я имею в виду всякую писанину, что накануне каких-то событий, нежелаемых для власти, нежеланных для власти, власть начинает кого-то запугивать. Ходит у кого-то такая шальная мысль. Так вот я этим господам (это в основном господа), хочу сказать, что власть сегодня абсолютно никого не боится.

Долгие годы мы покупали импортную бытовую технику, автомобили, строили жилье по льготным кредитам. Но не по нашей вине наша экспортоориентированная экономика страдает от санкций и кризисов. А государство не остановило конвейер социальной политики: от выплат и пособий до бесплатных образования и медицины.

Когда всех трудоспособных жителей страны попросили присоединиться к софинансированию общих расходов, некоторые затопали ногами. Причем по заботливо убранным улицам и площадями за счет госказны.

Александр Лукашенко:

Когда живешь в спокойной стране, в спокойном Минске, чистенькие вылизанные улицы, и вылизали их не тунеядцы, а люди, которые выполняют свою миссию, трудятся, когда видишь, что женщины с маленьким ребенком (будь то с внуком бабушка) спокойно с колясками перемещаются по городу-герою Минску, по тротуарам, где-то вдали от центра, все радуются. Не только радуются, но благостность полная. Вы знаете, это непросто дается.

Мы проводим честную, искреннюю политику. И. извините за нескромность, я всегда так думаю, а иногда и говорю в определенных кругах, что дай бог белорусскому народу и дальше, определяясь, кто будет у власти, иметь именно такую власть. Мы не разворовали страну, не растащили ее на куски. Мы не раздали собственность, хоть кое-кто внутри и особенно извне мечтает тут поделить кое-что. Мы проводили ту политику, которую обещали во время президентских выборов.

Белорусы забыли о пустых полках и продовольственных корзинах, бандитизме на улицах и рэкете на дорогах. К хорошему привыкаешь быстро. Беларусь суверенная поставила на ноги целое поколение, которому неведомы проблемы отцов.