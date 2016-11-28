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Александр Лукашенко провел переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым

28 ноября 2016 13:32
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Новости Беларуси. Президент Беларуси с официальным визитом в Азербайджане. В эти минуты Александр Лукашенко встречается со своим коллегой Ильхамом Алиевым. Переговоры проходят в формате «один на один».

Самолет белорусского лидера приземлился в международном аэропорту имени Гейдара Алиева несколько часов назад. У трапа Александра Лукашенко встречали первый заместитель премьер-министра Азербайджана и заместитель министра иностранных дел, после чего кортеж главы государства направился ко Дворцу «ЗагульбА», где Александра Лукашенко приветствовал его азербайджанский коллега Ильхам Алиев.

Как ожидается, главными вопросами, которые затронут лидеры двух стран в ходе переговоров, станут состояние и перспективы развития двусторонних отношений. В том числе торговое сотрудничество, работа по кооперационным проектам, взаимодействие в сфере инвестиций, агропромышленном комплексе, спорте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Международное сотрудничество # Александр Лукашенко # Беларусь-Азербайджан

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