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Президент Беларуси прибыл с официальным визитом в Баку

28 ноября 2016 10:32
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Новости Беларуси. Президент Беларуси с официальным визитом в Баку. В программе – переговоры с лидером этой страны Ильхамом Алиевым в формате «один на один», а также в расширенном составе.

Последний раз Александр Лукашенко посещал Азербайджан в 2015 году. Впрочем, график обмена визитами двух президентов весьма интенсивный: за 10 лет на территории обеих стран главы государств встречались 8 раз.

Ожидается, что основными темами на этот раз станут торгово-экономическое сотрудничество, работа по кооперационным проектам, взаимодействие в сфере инвестиций, агропромышленного комплекса, спорта.

Буквально несколько минут назад борт белорусского Президента приземлился в международном аэропорту Гейдара Алиева, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Александр Лукашенко # Беларусь-Азербайджан

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