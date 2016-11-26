Александр Лукашенко поздравил Патриарха Кирилла с 70-летием и подарил слуцкий пояс и картину с изображением собора в Бресте

Белорусы и россияне накрепко связаны материальными нитями, но и духовными тоже. Православие – основная религия в двух странах, а Патриарх Московский и всея Руси – начальник для главы белорусской церкви. Патриарх Кирилл на этом посту 7 лет. Еще одна семерка позвала в гости к Его Святейшеству президентов России и Беларуси – 70-летие отметил Кирилл на этой неделе. Вот, кстати, как выглядел он в 20 лет, будучи тогда еще Владимиром Гундяевым, Кирилл – это монашеское имя. Юбилей патриарха стал еще одним поводом для визита Александра Лукашенко в Белокаменную. Рассказывает Юлия Бешанова.

От Кремля до храма Христа Спасителя, что называется, рукой подать. Так же близки сегодня между собой светская власть и церковь. Президенты Беларуси и России посетили торжественный вечер в честь предстоятеля русской православной церкви.

В зале церковных соборов храма Христа Спасителя собрались политики, известные деятели культуры и искусства, представители разных конфессий – почти две тысячи человек. Совместное поздравление духовного лидера словно еще раз подчеркивало единение Минска и Москвы. Ведь православная семья едина, несмотря на границы и расстояния.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Особое внимание вы уделяете единству Русской православной церкви. Сегодня, когда мир сотрясают войны, религиозные, межнациональные конфликты, особым смыслом наполняются слова преподобного Сергия Радонежского: «Единением и любовью спасемся».

Кирилл – 16-ый предстоятель Русской православной церкви. Сам патриарх, подводя итоги семи лет своего служения в роли главы, отметил: за это время удалось построить 5 тысяч храмов. Сегодня только в Беларуси ценности православия проповедуют в 1,5 тысячах церквях.

Кирилл, Патриарх Московский и всея Руси:

Простой человек знает, что когда он приходит в храм и молится, на сердце становится легко и светло. Мы входим в храм одними, а выходим другими. Значит, церковь что-то совершает такое, что меняет человеческое сердце, что меняет внутреннее состояние человека. А ведь от этого внутреннего состояния – все производное, что выражается в любых категориях: политических, экономических, социальных, этических, культурных. Все происходит от внутреннего состояния человека.

Сегодня у светской и церковной власти миссия общая. Главная задача – сохранение мира. К слову, у нашей страны есть уникальный опыт. 12 лет назад подписано соглашение о сотрудничестве государства с Белорусской православной церковью. Красной нитью в документе – сохранение единства братских народов, независимо от религиозных предпочтений. Наша страна с задачей справляется на отлично. В Синеокой бок о бок – представители 26 конфессий.

Владимир Путин, Президент Российской Федерации:

Вы олицетворяете высокий авторитет Русской православной церкви, являетесь преданным продолжателем ее традиций, выдающихся деяний ее подвижников, которые внесли неоценимый вклад в утверждение христианских ценностей.

К Беларуси у патриарха отношение особое. Кирилл часто приезжает с визитами в Беларусь и отмечает, что всегда посещает нашу страну с добрым сердцем. Буквально в прошлом году глава Русской православной церкви отслужил молебен в брестском гарнизонном храме в память о защитниках цитадели и всех павших в Великой Отечественной войне.

Александр Лукашенко:

Каждый ваш визит на белорусскую землю становится значимым событием. Где бы вы ни проводили богослужение – в легендарном Полоцке, героическом Бресте, древнем Витебске или стольном Минске – всюду вас принимали как своего доброго пастора и мужественного наставника. Под вашим руководством православная церковь способствует упрочнению духовного единства наших славянских народов Беларуси и России, основанного на таких христианских ценностях, как миролюбие, взаимопомощь, гуманизм и справедливость.

В свой юбилей Патриарх Кирилл просил не преподносить ему дорогих сувениров. Тем не менее, Александр Лукашенко прибыл не с пустыми руками. В дар патриарху Президент Беларуси приготовил слуцкий пояс, современный, но изготовленный по старинным технологиям.

Еще один подарок, наполненный особым смыслом для патриарха – картина молодого белорусского художника. На ней – Свято-Никольский гарнизонный собор в Бресте, с которым у его святейшества связаны личные переживания.

Фото: официальный интернет-портал Президента Республики Беларусь