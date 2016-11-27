Самые близкие партнеры: Беларусь и Россия связаны не только экономически, но и духовно

Новости Беларуси. Прошедшая неделя прошла под знаком снятия противоречий. Из Европы в Беларусь приехала внушительная делегация еврочиновников. Договариваться о сотрудничестве. А в России в ходе рабочего визита Александра Лукашенко стало ясно, что, несмотря на множество накопившихся противоречий, особенно в экономике, наши страны – самые близкие партнеры. Четверть века Беларусь и Россия вместе.

Однако наши страны связывает нечто большее, чем просто товарно-денежные отношения. Переговоры предварило участие Александра Лукашенко и Владимира Путина в церемонии поздравления Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с 70-летием в храме Христа Спасителя, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Этот храм – в сердце Брестской крепости и жителей Беларуси, России, Украины. Собор в середине ХІХ века построен русским царем, в начале ХХІ века колокола пожертвовали украинские власти, а реставрировали и постоянно следят за состоянием церкви белорусы.

Виталий Хоновец, настоятель Свято-Николаевского гарнизонного собора:

Храм выстоял, выдержал и являет собой яркий пример исторического наследия не только нашего города, но и двух наших государств, России и Беларуси.

В этой церкви побывали все императоры и президенты России. Экскурсоводы утверждают, что именно под сводами уменьшенной копии Константинопольской Софии принималось мудрое решение об экономической интеграции от Бреста до Владивостока.

Но вот в преддверии 25-летия установления дипломатических отношений между Минском и Москвой внутренний товарооборот упал на 25%. Плюс – разногласия в газовом вопросе и немотивированные обвинениях в реэкспорте.

В день прилета белорусского лидера в златоглавую распогодилось: до этого всю неделю шел мокрый снег и был сильный ветер. Некоторые журналисты подметили: и эта встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина принесет ясность в некоторые экономические вопросы между странами. А других-то – нет... Разговор получился. Долгим и, видимо, конструктивным. За закрытыми дверями президенты работали в течение пяти часов. До часу ночи. Повестка была от экономической интеграции до международного положения дел и последствий для наших стран.

Кстати, свою позицию Александр Лукашенко открыто изложил несколькими днями ранее на встрече с российскими журналистами в Минске.

А в Москве оба лидера в присутствии прессы улыбались и говорили больше о праздничном поводе встречи.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Хочу поблагодарить вас за хорошую идею, поданную вами несколько недель тому назад – две недели примерно тому назад, вместе поехать и поздравить нашего патриарха с юбилеем, что мы и сделали. Это хороший штрих к отношениям двух президентов и к народу. Вы, наверное, почувствовали отношение в зале всех присутствующих к тому, что два президента близких народов прибыли для того, чтобы поздравить нашего патриарха. Вы абсолютно правы, мы всегда так поступаем. Все хорошие наши дела, приятные дела на перекрестке с рабочими делами.

Не без разногласий, но сильнее – обоюдный интерес решить их. Россия для нас первый торговый партнер, а Минск для Москвы – в пятерке самых значимых стран по товарообороту.

Владимир Путин, Президент Российской Федерации:

Мы в состоянии не только все восстановить, но и двигаться дальше. Продолжаются взаимные инвестиции в белорусскую экономику российских инвесторов и белорусских инвесторов в российскую экономику, продолжается вопрос расширения кооперации, в том числе в сфере машиностроения. Все это предпосылки для того, чтобы двигаться дальше.

Более ясные ответы президенты собираются получить на полях Высшего евразийского экономического совета в конце года. Среди ожиданий: встреча в северной столице России, возможно, принесет потепления в наших торгово-экономических отношениях. Хотя экономика и политика – это стены и крыша союзного дома. А вот фундамент – духовное единство народов. Свой 35-й визит в Москву Александр Лукашенко, в том числе, приурочил и к 70-летней осени Патриарха Кирилла. Желающих засвидетельствовать почтение и пожелать духовному лидеру многие и многие лета собралось почти две тысячи человек. А вот публично поздравить в зале церковных соборов смогли Владимир Путин и наш Президент.

Александр Лукашенко:

Все эти годы вы неустанно проповедуете евангельские истины добра, любви и милосердия. Вы стремитесь воспитывать людей в христианских традициях, помогая миллионам верующих находить прочную духовную основу, опору и, самое главное, свою дорогу к своему храму. Ваше мудрое слово укрепляет веру и вселяет надежду, придает силы для созидательной деятельности. Особое внимание вы уделяете единству Русской православной церкви.

Патриарха Кирилла называют самым открытым для светского общества предстоятелем. Он долгое время был голосом церкви. Умение о вечном объяснять просто Кирилл не утратил, будучи уже и в патриаршем куколе.

Кирилл, Патриарх Московский и всея Руси:

Мы входим в храм одними, а выходим другими. Значит, церковь что-то совершает такое, что меняет человеческое сердце, что меняет внутреннее состояние человека. А ведь от этого внутреннего состояния – все производное, что выражается в любых категориях: политических, экономических, социальных, этических, культурных. Все происходит от внутреннего состояния человека.

Дружба с нашим Президентом у Кирилла сложились еще ранее – когда архиерей был епископом Смоленским и Калининградским. За полвека монашеского миссионерства Кирилл посетил десятки стран. А в сане патриарха четырежды посещал Беларусь.

Александр Лукашенко:

Каждый ваш визит на белорусскую землю становится значимым событием. Где бы вы ни проводили богослужение – в легендарном Полоцке, героическом Бресте, древнем Витебске или стольном Минске – всюду вас принимали как своего доброго пастора и мужественного наставника. Под вашим руководством православная церковь способствует упрочнению духовного единства наших славянских народов Беларуси и России, основанного на таких христианских ценностях, как миролюбие, взаимопомощь, гуманизм и справедливость.

Кстати, в этот же день о духовной составляющей интеграции говорили и в Минске главы внешнеполитических ведомств наших стран. На международной арене разногласий нет. Консолидированная позиция у МИДов и по вопросам интеграции от Астаны до Лиссабона.

Владимир Макей, министр иностранных дел Республики Беларусь:

В этой связи обсуждена тема выстраивания прагматичных и долгосрочных отношений между Евразийским экономическим союзом и Евросоюзом. Нашим интересам также отвечает сопряжение Евразийского экономического союза с китайской инициативой экономического пояса «Шелкового пути» и налаживанию конструктивных контактов между союзом и АСЕАН.

Еще одно направление – международный диалог выстраивать, опираясь на общие ценности.

Сергей Лавров, министр иностранных дел Российской Федерации:

Мы будем и далее бороться с разрушителями памятников, с осквернителями памяти, с теми, кто пытается дезинформировать мировое общественное мнение, общественное мнение своих и других государств о том, что произошло во время Второй мировой войны.

Общая история отражена и в подарке Александра Лукашенко для патриарха. У 16-го предстоятеля крупнейшей православной церкви мира самые тесные отношения с нашим Президентом. Кирилл просил обойтись без дорогих презентов. Александр Лукашенко подготовил бесценный подарок.

Вместе с копией слуцкого пояса – картина гарнизонного храма Брестской крепости. А в этой земле покоятся и останки родного дяди первосвятителя.

Картина символичная – собор олицетворяет единение народов. И пока об этом помнят в двух столицах, в храме, где зарождалась идея интеграции, не придется звонить набатом в колокола.

Фото: официальный интернет-портал Президента Республики Беларусь