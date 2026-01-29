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У 77% французов Эммануэль Макрон вызывает негативные эмоции – опрос

29 января 2026 07:31
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Президент Франции продолжает терять доверие народа. Об этом говорят результаты последнего соцопроса, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

У 77% французов Эммануэль Макрон вызывает негативные эмоции – опрос-2

Так, у 77 % французов Эммануэль Макрон вызывает негативные эмоции. Это самый низкий рейтинг одобрения с момента его первых выборов в 2017 году. Больше половины жителей страны убеждены, что Макрон не достоин быть лидером республики. В этом признались почти 60 % респондентов. Только чуть более 20 % опрошенных считают Макрона хорошим президентом. Французский лидер прочно занял место самых непопулярных политиков страны. 

# франция # Новости Франции # Опрос # Эммануэль Макрон

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