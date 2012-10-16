Александр Лукашенко против создания в Беларуси провластной партии

Новости Беларуси. Александр Лукашенко провел пресс-конференцию с представителям российских региональных СМИ. Встреча прошла в здании Национальной библиотеки и по традиции завершила пресс-тур российских журналистов по Беларуси, сообщили в программе .

Отвечая на вопрос о партийной системе в Беларуси, Александр Лукашенко отметил, что партии в нашей стране не должны появляться с подачи власти.

Александр Лукашенко, президент республики Беларусь:

В последнее время в России тоже голоса раздаются, и не только вашей так называемой внесистемной оппозиции, в адрес Беларуси и меня, но также и в Госдуме некоторые критикуют, и в Совете Федерации: «Вот, у Лукашенко в Беларуси мажоритарная система выборов. То есть не по партийным спискам». Я избирался не один раз, депутатом был. Я хорошо знаю, что такое партийная система, глядя на Россию, нашу Россию, и что такое мажоритарная система. Вы знаете, партийная система, когда 2-3 человека в списке наверху, Зюгановы, его заместители всем известны, или Путин, или Медведев и его заместители в «Единой России», а всех остальных никто не знает или чуть ли не бандитов-олигархов, наживших свое состояние непонятно за какие деньги, избирают и люди этого не знаю – это что, нормальная система выборов? Я считаю, нет.

В Беларуси, поскольку еще не развита партийная система, у нас хоть и 15 партий, а люди знают только Компартию и националистическую партию, которая натворила здесь бед, в Беларуси, БНФ. Люди знают праворадикальную партию и левую. И там между ними, в том числе и осколки от одной и второй, еще 13. Люди, может, названия и слышали, но сути этой в голове нет, как по Компартии и БНФ. Нет еще. И это уже обманом будет.

Я думаю, что партийная система должна сложиться, партии не должны появляться с подачи власти. Провластные партии, ясно какое отношение к ним. Поэтому я этот процесс в Беларуси не поддерживаю. И поскольку мы еще не вызрели и не сформировали эту партийную систему, пусть люди избирают своих депутатов по округам. Округ, конкретный человек, выдвигают. И мы дали право любой партии, даже если нет в этом округе представителя, выдвигать своих людей. Выборы определят. Но дальше, может быть, и надо идти к этой партийной системе. Мы этот процесс не сдерживаем. И я пообещал, что я не буду подталкивать процесс формирования политических партий, созревания. Но, по крайней мере, я не буду этому препятствовать и буду его поддерживать.