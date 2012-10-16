Хиллари Клинтон взяла на себя ответственность за гибель посла США в Бенгази и массовые антиамериканские выступления

Новости США. За гибель американского посла в Бенгази и массовые антиамериканские выступления в арабских странах взяла на себя ответственность госсекретарь США Хиллари Клинтон. Также она подчеркнула, что безопасность дипмиссий США лежит на плечах Госдепартамента, а не Белого дома.

Аналитики подозревают, что таким образом Клинтон решила взять удар на себя, героически отводя атаку от кандидата в президенты США от демократической партии Барака Обамы. Республиканец Митт Ромни активно использует антиамериканские выступления в полемике против своего соперника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В оплоте ливийских повстанцев, Бенгази, 11 сентября захвачено посольство США. Убит посол США