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Хиллари Клинтон взяла на себя ответственность за гибель посла США в Бенгази и массовые антиамериканские выступления

16 октября 2012 09:55
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Новости США. За гибель американского посла в Бенгази и массовые антиамериканские выступления в арабских странах взяла на себя ответственность госсекретарь США Хиллари Клинтон. Также она подчеркнула, что безопасность дипмиссий США лежит на плечах Госдепартамента, а не Белого дома.

Аналитики подозревают, что таким образом Клинтон решила взять удар на себя, героически отводя атаку от кандидата в президенты США от демократической партии Барака Обамы. Республиканец Митт Ромни активно использует антиамериканские выступления в полемике против своего соперника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В оплоте ливийских повстанцев, Бенгази, 11 сентября захвачено посольство США. Убит посол США

# Фильм «Невинность мусульман»

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