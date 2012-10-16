Александр Лукашенко: Никто не может опередить Беларусь и Россию в интеграции

Новости Беларуси. Александр Лукашенко провел пресс-конференцию с представителям российских региональных СМИ. Встреча прошла в здании Национальной библиотеки и по традиции завершила пресс-тур российских журналистов по Беларуси.

Говоря о строительстве Союзного государства, президент отметил, что этот процесс следует оценивать как абсолютно верный и дальновидный шаг.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

У нас сегодня юбилейная встреча с вами, представителями российских СМИ. Я предпочитаю разговаривать с журналистами абсолютно искренне, ничего не скрывая. Это вообще мой принцип работы с журналистами.

За прошедшее десятилетие мы с вами стали свидетелями многих, я бы сказал даже, судьбоносных событий в жизни наших государств. Наши страны прошли на этом относительно коротком отрезке времени непростой путь. Тут было все - от острых споров, даже конфликтов в отношениях между Россией и Беларусью до братской поддержки в сложные, очень сложные моменты истории.

Самое главное: мы убедились в правоте фундаментального тезиса о том, что нам, Беларуси и России, в этом бурном и вечно конкурирующем мире друг без друга ну просто никак нельзя. Белорусы и россияне просто вынуждены бороться за свое место под солнцем, причем достойное место, которого наши народы, безусловно, заслуживают. И жизнь уже доказала, что вместе мы этого можем добиться.

Свидетельством тому является строительство Союзного государства. Это, пока что, на постсоветском пространстве процесс, достигший такой глубины, которой мы не достигли по другим проектам сотрудничества, в том числе и Единое экономическое пространство, которое мы построили и попытка построить Евразийский экономический союз, пока что глубина наших отношений здесь, в этом объединении, белорусско-российском, значительно выше.

Это поистине уникальное интеграционное образование. И мы здесь имеем уже не только ростки, но систему и структуру, которая позволит нам при желании, как принято сейчас говорить, элит наших государств очень быстро продвинуться к созданию мощного государственного объединения.

Уважаемые друзья, вы побывали в Беларуси в разных уголках нашей страны, конечно, за это время увидеть все невозможно, но вы ведь люди опытные. По определенным, известным вам, приметам, другим вещам, можно определить, как развивается наша страна.

Отвечая на вопрос о возможном создании Конституционного акта Союзного государства, Александр Лукашенко отметил, что 10 лет назад руководство Российской Федерации и элиты не были готовы к столь радикальному развитию событий.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Юридически, заключая договор последний, были последние пункты, где четко было определено даже, в какие сроки мы должны провести референдум по нашей совместной Конституции. И мы этот процесс одобряли, поддерживали, продавливали, если можно так сказать. На основании этих юридических норм.

Но помните, нам неожиданно предложили вместо референдума ввести единую валюту. Потом нам предложили, что эмиссионный центр будет исключительно один - в Российской Федерации, и всю политику будет определять российский Центробанк. Но, и это, может быть, было бы не страшно, но почему только о валюте речь идет?

Ведь для создания вот такого единого государственного объединения нужно рассматривать все направления, согласитесь, начиная от деятельности единых экономических институтов до политических органов власти.

Вот если бы мы приняли эту конституцию, как договорились, на референдуме, тогда не встал бы вопрос и о единой валюте, и о других вопросах.

Сегодня мы остановились на том, что имеем. И пытаемся решить конкретные вопросы, которые возникают в жизни наших народов и наших государств.

Идет какая-то шлифовка, но нет радикального движения вперед, о котором думаете вы и все народы.

Александр Лукашенко, президент республики Беларусь:

На коротком отрезке времени непростой путь. Тут было все: от острых споров, даже конфликтов в отношениях между Россией и Беларусью, до братской поддержки в очень сложные моменты истории. Самое главное – мы убедились в правоте фундаментального тезиса о том, что нам, Беларуси и России, в этом бурно и вечно конкурирующем мире друг без друга просто никак нельзя. К этому толкают нас не только проблемы, которые появляются все в большем и большем объеме на международной арене, в наших отношениях, но и наше историческое прошлое, и наше настоящее. Сильными, независимыми наши страны, как оказалось, никому не нужны, кроме нас самих.

Конкуренция сегодня остра как никогда. И сильные мира сего открыто пренебрегают всякими правилами, писанными, неписанными. Поэтому белорусы и россияне просто вынуждены бороться за свое место под солнцем. Причем достойное место, которое наши народы, безусловно, заслуживают. И жизнь уже доказала, что вместе мы этого может добиться.

Продолжая тему интеграции, глава нашего государства предложил при формировании Единого экономического пространства и Евразийского экономического союза ориентироваться на опыт интеграции в Союзном государстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко:

Мы оказались правы, сохранив этот проект. И он оказался таким, в хорошем смысле слова, раздражителем для других интеграционных структур, особенно здесь. Но все упиралось не в Назарбаева, Лукашенко и прочее, а в желание России. Россия должна была определиться. Если вы читали мою реакцию на предвыборную статью Путина, который говорил о постсоветском пространстве, о евразийском пространстве, Таможенном союзе, ЕЭП и так далее, я сказал, что это стало возможным только тогда, когда Россия на это решилась. Без России, ну, какой тут союз?

Разные могли быть союзы. У нас, допустим, с Украиной мог быть союз. Но это совсем не то. А вот на постсоветском пространстве с постсоветскими республиками, в том же СНГ, ЕврАзЭС и так далее в более узком кругу, если Россия пошла открыто и семимильными шагами в этом направлении, мы чего-то сделали. Поэтому этот проект возник вот таким образом. У нас сегодня определится: если мы имеем возможность не только глубинно действовать по этому направлению, ЕЭПовскому и Евразийскому союзу, то надо его доводить до уровня Союзного государства, в полной смысле убирая границы, визы и прочее, как у нас, допустим, с россиянами, и идти дальше. Наверное, до 2015 года, когда мы поставили перед собой задачу создать этот союз, Евразийский фактический союз, правда, предложили некоторые написать Экономический союз, чтобы нас, видите ли, не критиковали на Западе, хотя Европейский союз не экономический. Им наплевать: критикуем мы их или нет. Они создали и все. Ну, ладно, пускай будет Евразийский экономический союз. Поэтому до 2015 года мы, скорее всего, сконцентрируем на этом внимание и будем решать конкретные вопросы союза Беларуси и России. Пока мы не увидим, а я в этом убежден, что никто не может опередить Беларусь и Россию, вот эти два государства, в интеграции по многим-многим причинам: и экономическим, и политическим, и историческим, и перспективным и так далее, и тому подобное.