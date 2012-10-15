Президент Беларуси выразил соболезнования с связи со смертью экс-короля Камбоджи, правившего страной больше 60 лет

Бывший король Камбоджи Нородом Сианук умер сегодня в больнице Пекина на 90-м году жизни. Сианук страдал болезнью сердца, у него были диагностированы рак и диабет. Тело бывшего монарха перевезут в ближайшее время на родину. Похороны пройдут в королевском дворце в Пномпене.

Нородома Сианука называют мировым рекордсменом среди монархов по сроку пребывания на престоле. Он был возведён на камбоджийский трон в 1941 году и с перерывами занимал его до 2004 года.

Он автор ряда политических и экономических реформ, а также добивался независимости стран Индокитая. При нём Камбоджи стало суверенным государством, после чего Сианук стал первым премьер-министром. Бывший король был также режиссером, композитором и футболистом.

От имени белорусского народа и себя лично соболезнования Королю Камбоджи выразил Президент Беларуси.