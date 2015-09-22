Александр Лукашенко принял участие в закладке Олимпийской аллеи

Новости Беларуси. Белорусский спорт вносит большой вклад в продвижение национальных интересов. Об этом заявил президент Александр Лукашенко, посещая Национальный олимпийский комитет. Успехи в спорте, а у Беларуси их не мало, способствуют узнаваемости нашей страны на международной арене. Глава государства отметил, что Беларусь ассоциируется с именем Дарьи Домрачевой, а в нашей стране много внимания уделяют спорту.

Сейчас наши атлеты готовятся к летней Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. От их выступлений во многом зависит и имидж государства.

Александр Лукашенко обратил внимание, что некоторые великие спортсмены, выступая в СМИ, обижаются, что на них оказывается излишнее давление общественности. Глава государства призвал спортсменов адекватно воспринимать это.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

На любого спортсмена всегда оказывалось давление. Вы все на виду, вы великие, вы выступаете среди равных. Спортсмен. У него жизнь самая короткая, короче, чем у президентов, политиков. А что потом за вами? Поэтому если вы, достигнув такой высоты, попадаете под критику в средствах массовой информации, ну что же, терпите и преодолевайте это давление. На вас давят не потому, что вы плохие, а потому, что ваши победы — это больше, чем политика. И когда я прихожу куда-то и говорю: Беларусь и прочее... Мне отвечают: О, Домрачева (немцы, европейцы, где очень любят биатлон). Китайцы мне о ней говорят. Понимаете, насколько вы «вмонтированы» в эту политику. С этого начинается весь диалог на самом высоком уровне. Мы на это денег никогда не жалели, но мы ведь небогато живем. И никогда не нарушали свой договор со спортсменами. Положено, что пообещали отдать, мы это делаем. В советские времена такого не было. Поэтому и спрос будет соответствующий.

Александр Лукашенко оставил запись в книге почетных гостей НОКа и вместе с белорусскими спортсменами поучаствовал в закладке Олимпийской аллеи.

Отметим, 59 человек в 10 видах спорта уже имеют лицензии на участие в Олимпиаде в Рио. Планируется, что всего наши атлеты получат около 150 лицензий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дарья Домрачева, Герой Беларуси, трехкратная олимпийская чемпионка, обладатель хрустального глобуса:

Все это мероприятие несет такой символический посыл — закладка Олимпийской аллеи. Хочется верить, что эта аллея будет все больше и больше расширяться, что у нас будет появляться все больше и больше олимпийских чемпионов. Конечно, прежде всего хочется пожелать нашим ребятам, представителям летних видов спорта, чтобы они удачно выступили в Рио на предстоящей Олимпиаде. Всячески будем поддерживать, болеть за них.

Любовь Черкашина, бронзовый призер Олимпийских игр:

У нас, как ни в одной стране, реально уделяется огромное внимание нашему спорту. Я думаю, что у нас сейчас реально каждый желающий может заниматься тем видом спорта, который ему интересен. Тем более сейчас сентябрь. И если вы придете в наш зал художественной гимнастики, то это просто нескончаемый поток.