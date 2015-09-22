Новости Беларуси. На предстоящих президентских выборах белорусская сторона создаст все условия для выполнения миссии наблюдателями Парламентской ассамблеи ОБСЕ. 22 сентября в Палате представителей прошла встреча со специальным координатором миссии краткосрочных наблюдателей. В Беларуси Кент Харстед не впервые. В качестве заместителя председателя Парламентской ассамблеи он был в нашей стране в конце июня.

Всего для мониторинга за проходящей кампанией Центральная комиссия аккредитовала 385 международных специалистов.

К работе уже приступила долгосрочная миссия БДИПЧ ОБСЕ. В нее входит более 40 человек. Ожидается, что краткосрочная группа в Беларусь прибудет 7 октября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виктор Гуминский, заместитель председателя Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Мы буквально три месяца назад встречались здесь. Мне приятно отметить, что многие те вопросы, которые мы обсуждали на прошлой встрече, они последовательно реализуются.

Кент Харстед, специальный координатор миссии краткосрочных наблюдателей ОБСЕ на выборах Президента Республики Беларусь, заместитель председателя Парламентской ассамблеи ОБСЕ:

Мы хотели бы поблагодарить вас в первую очередь за то, что мы приглашены сюда, мы расцениваем это как хороший сигнал с вашей стороны, мы также приветствуем тот факт, что вы пригласили нас в достаточном количестве. Нас достаточно наблюдателей, чтобы справиться с теми задачами, на данный момент мы уже наладили кооперацию определенного уровня, и я (представляю здесь миссию краткосрочных наблюдателей) хочу сообщить о том, что нам будет проще выполнять наблюдения. Мы также знаем, что как минимум 40 членов парламента из 17 стран Парламентской ассамблеи приедут сюда.