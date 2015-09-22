Новости Беларуси. Открытый диалог и новые возможности для белорусско-российского сотрудничества. 22 сентября в Минске бизнесмены и официальные лица Ульяновской области встретятся с белорусскими партнерами в рамках экономического форума. Ожидается, что нынешние переговоры станут хорошим импульсом для дальнейшего развития двусторонних отношений.

Визит зарубежных гостей начался 21 сентября. С главой делегации, губернатором региона Сергеем Морозовым, встретился президент Александр Лукашенко. Стороны договорились о сотрудничестве в строительстве и сельском хозяйстве. Есть взаимный интерес в машиностроении, образовании и науке. Россияне также посетили предприятие по выпуску пассажирской техники. Им показали новинки городского электротранспорта. В ближайшем будущем Ульяновская область планирует закупить несколько сотен понравившихся им образцов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.