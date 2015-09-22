Александр Лукашенко: Белорусский спорт вносит большой вклад в продвижение национальных интересов

Новости Беларуси. Белорусский спорт вносит большой вклад в продвижение национальных интересов. Об этом заявил президент Александр Лукашенко, посещая Национальный олимпийский комитет. Успехи в спорте, а у Беларуси их не мало, способствуют узнаваемости нашей страны на международной арене. Сейчас белорусские спортсмены готовятся к предстоящей летней Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. Это будет серьезный экзамен для каждого атлета и тренера и для отрасли в целом. При этом Национальный олимпийский комитет должен стать местом, где спортсмены всегда могут найти поддержку.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Авторитет отечественного спорта в мировой олимпийской семье исключительно высок. Именно поэтому в свое время было принято решение о том, что наш Национальный олимпийский комитет должен получить свою штаб-квартиру, соответствующую его статусу. Это ваш дом, двери которого должны быть открыты для всех спортсменов. И не только спортсменов. Мы только что об этом договорились. Это не должно быть местом, куда будут приходить люди от простого, может быть, человека на экскурсию, до президента, смотреть, «ахать», и «охать». Все это должно работать не только на спорт. Прежде всего, на детей. Здесь вы проводили с пионерами мероприятия, как я говорю часто по старинке, с комсомолом, которые ориентированы на защиту и поддержку интересов нашего государства, для других мероприятий и, конечно же, для спорта. И все, что касается детей, их мероприятия — это бесплатно. То, что касается федераций, они не должны скитаться по городу в поисках за большие деньги места для проведения каких-то мероприятий. Здесь их место для проведения крупных, средних, мелких мероприятий за символическую цену. Кроме того, у нас есть еще один великолепный повод — менее чем через год в Рио-де-Жанейро будет дан старт 31-м летним Олимпийским играм, где выступят наши лучшие представители в летних видах спорта. Это будет серьезнейший экзамен для каждого атлета и тренера, для всей спортивной отрасли.

Планируется, что белорусские спортсмены получат около 150 лицензий на Рио-2016. Они есть уже у легкоатлетов. Получить пропуск на Олимпиаду смогут еще около 60 атлетов в 10 видах спорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.