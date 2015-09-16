Александр Лукашенко принял участие в неформальной трехсторонней встрече с коллегами из России и Казахстана в Сочи

Новости России. Президент Беларуси находится с рабочим визитом в Российской Федерации. Накануне Александр Лукашенко прибыл в Сочи, где завтра и послезавтра пройдёт второй Форум регионов Беларуси и России. Он соберёт на пленарное заседание более 350 представителей законодательной и исполнительной власти двух государств, руководителей крупных предприятий и бизнес-сообществ.

Буквально через несколько часов после прилета в Сочи белорусский президент принял участие в неформальной трехсторонней встрече с коллегами из России и Казахстана.

Александр Лукашенко, Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев обменялись мнениями по наиболее актуальным вопросам функционирования Евразийского экономического союза.

Кроме того, главы государств затронули ряд важных международных проблем.

Лидеры трех стран также условились продолжать сложившуюся практику регулярных личных контактов для «сверки часов» по положению дел в евразийской интеграции и на международной арене в целом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Что касается форума регионов Беларуси и Росии, 17 и 18 сентября в центре внимания участников будет межрегиональное сотрудничество. Главный акцент – на развитие промышленного производства и углубление производственной кооперации.

В Краснодарский край направятся порядка 350 представителей законодательной и исполнительной власти двух государств и их регионов. Руководители крупных предприятий и бизнес-сообществ уже готовятся к подписанию важных контрактов.