Специальные избирательные счета открыли все 4 кандидата в президенты Беларуси

Новости Беларуси. Избирательная кампания-2015. Все кандидаты в президенты Беларуси открыли специальные избирательные счета. Поступившие на них деньги Сергей Гайдукевич, Татьяна Короткевич, Александр Лукашенко и Николай Улахович могут использовать на избирательную кампанию, в том числе, для агитации.

Фонд кандидата может пополнить любой белорус. Максимальная сумма пожертвований – 20 базовых величин для физических лиц, для юридических – 50. Максимальный размер фонда не должен превышать 1 миллиард 620 млн рублей. Иностранцы и зарубежные компании участвовать в финансировании кандидатов не могут.

И сегодня стартовали выступления кандидатов по телевидению. Как определила жеребьевка, первым в вечернем эфире канала «Беларусь 1» озвучивает свою предвыборную программу Сергей Гайдукевич. Ещё один кандидат – Татьяна Короткевич сегодня отправилась в регионы. В Логойске и некоторых городах Витебской области она провела предвыборные пикеты.

Татьяна Короткевич, кандидат в Президенты Республики Беларусь:

За этот месяц мы хотим проехать около 50 городов. Будем использовать возможность стоять в пикетах, а также проводить встречи с избирателями в залах. Сегодня, например, у нас по плану 5 городов.