Президенты стран-участниц ОДКБ договорились оптимизировать организацию

Новости Беларуси. Организация Договора о коллективной безопасности — будет оптимизирована. Об этом договорились в Душанбе лидеры стран-участниц ОДКБ. В заседании Совета Организации участие принял Президент Беларуси, а также лидеры Армении, Казахстана, Кыргызстана и России. Их приветствовал глава Таджикистана Эмомали Рахмон.

Страны ОДКБ сегодня обеспокоены обострением ситуации на своих границах из-за региональных конфликтов, которые до сих пор не исчерпаны. Всё это нашло отображение в итоговом документе. Его изучил корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ Евгений Горин. Его репортаж из Душанбе.

Полгода назад главы государств-ОДКБ отметили серьезную деградацию механизмов обеспечения безопасности в мире. Появилось много новых конфликтных зон. В том числе на евразийском пространстве. Сегодняшняя сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ – это своего рода план действий на перспективу.



Евгений Горин, СТВ:

Однако прежде чем шесть президентов сели за один стол переговоров во Дворце Наций, рано утром в Душанбе – вопреки традиции – прошли две дополнительные встречи в Правительственной резиденции.



Совместное заседание Советов министров иностранных дел и обороны, а также Комитета секретарей Советов безопасности государств-членов ОДКБ состоялось за два часа до основных переговоров. Надо было согласовать повестку саммита. Вопросов накопилось очень много. Один важнее другого.



В фойе Дворца Наций Эмомали Рахмон приветствовал прибывающих коллег. Крепкое, дружеское рукопожатие с Александром Лукашенко – президенты долго держались за руки.

На совместном фотографировании к лидерам государств присоединился генсек ОДКБ Николай Бордюжа. Все семеро помахали журналистам и фотографам правой рукой и улыбнулись. Так – с улыбок президентов – стартовала основная часть саммита.

В повестке дня оказались не только такие протокольные вопросы как работа военно-политического блока, бюджет на 2016 год или предстоящее председательство Армении. А также итоги прошедшей впервые внезапной майской проверки Коллективных сил оперативного реагирования. Весной передовой эшелон КСОР был переброшен на таджикско-афганскую границу. Не секрет, что это отрабатывались негативные сценарии развития ситуации в Афганистане.

Нурсултан Назарбаев, Президент Республики Казахстан:

КСОР готовы и способны к выполнению поставленных задач. Мы на практике апробировали механизм действия в кризисных ситуациях и сегодня дали оценку. Казахстан поддерживает необходимость наращивания интенсивности боевой и вооруженной подготовки воинских контингентов специальных формирований КСОР. Полагаем необходимым регулярно проводить с ними учения, тренировки, в том числе в форме внезапных проверок.

Действительно, разрастание террористических угроз у границ стран ОДКБ это, к сожалению, формирующаяся глобальная опасность для всего региона. Поскольку это уже не группировки боевиков, а фактически армия — Исламское государство – с экономикой, международным пиаром и информационной политикой. Такого еще не было.



Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы договорились, что, если нужно, мы подкорректируем в ближайшее время наши уставные документы и оптимизируем нашу организацию. Причиной тому – обостряющаяся ситуация на границах вокруг государств Организации Договора о коллективной безопасности. То есть эта организация становится самой востребованной организацией на постсоветском пространстве. Общими для всех стран-союзников остаются внешние риски и угрозы. Вызывает опасение растущий уровень экстремизма, влияние международных террористических группировок. Сегодня мы сталкиваемся с эскалацией напряженности в зонах тлеющих конфликтов, открытыми военными действиями и появлением новых очагов нестабильности, в том числе и вблизи наших границ. Как следствие этого – гибель людей, разрушение государств, обнищание народов и беспрецедентные потоки беженцев и нелегальных мигрантов. В такой ситуации требуется укрепление военной мощи и механизмов кризисного реагирования ОДКБ.

В рамках противодействия возможным угрозам ОДКБ совершенствует военную структуру. Активно взаимодействует с Контртеррористическим комитетом ООН, принимает участие в реализации Глобальной антитеррористической стратегии Объединенных Наций. Развивает свою.



Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Ускорив работу над Стратегией коллективной безопасности, мы сможем обеспечить формирование единых взглядов на защиту своих интересов. Внедрение общих стандартов оборонной продукции, оснащение воинских контингентов ОДКБ унифицированным вооружением и материально-техническим обеспечением позволят значительно укрепить военный потенциал организации. К сожалению, по этим вопросам мы в последнее время много чего говорим, но мало чего сделали. Думаю, что обязательства, которые главы государств взяли на себя в этой части, особенно по поводу оснащения, должны быть безукоризненно выполнены.

На главный вопрос: В какую сторону будет развиваться ОДКБ? – сегодня был дан ответ. Под «прицелом» военно-политического блока – терроризм, организованная преступность, наркотрафик. В приоритетах – упреждение внешних и внутренних угроз, а также международное сотрудничество.



По итогам переговоров был подписан пакет документов. Эти соглашения на годы определяют стратегию коллективной безопасности стран, входящих в ОДКБ.

В следующем году председательство в военно-политическом блоке перейдет к Армении.